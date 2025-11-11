हादसे में बुझ गए दो घरों के चिराग, परिवारों में मचा कोहराम; घटना से पसरा मातम

संवाद सहयोगी, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ जनपद के सलारपुर गांव के सामने मंगलवार की शाम दो बाइकों की भिडंत में दाे युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, जनपद बुलंदशहर के स्याना क्षेत्र के बुकलाना के रहने वाले सोनू पुत्र योगेंद्र उम्र करीब 27 वर्ष अपने परिचित अतुल उर्फ गोलू के साथ बाइक से गढ़ की तरफ जा रहे थे। वहीं अमरोहा के रहने वाले वर्तमान पता महावीर कॉलोनी गढ़मुक्तेश्वर वीरेंद्र पुत्र रामशरण उम्र करीब 38 वर्ष स्याना की तरफ जा रहे थे।

बताया गया कि वह जैसे ही गढ़-स्याना मार्ग पर सलारपुर गांव के सामने पहुंचे तो वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में अचानक दोनों बाइक आमने सामने आ गई। तेज गति होने तथा अचानक सामने आने से दोनों बाइकों की एक दूसरे से भिडंत हो गई। आमने सामने की टक्कर में दोनों बाइकों पर सवारी उपरोक्त तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना किसी राहगीर ने पुलिस को दी।

इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को आनन फानन में सीएचसी गढ़मुक्तेश्वर में भर्ती कराया, जहां सोनू एवं वीरेंद्र को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल अतुल का उपचार चल रहा है। पुलिस ने उनके पास से मिले मोबाइल के आधार पर उनके स्वजन को सूचना देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।