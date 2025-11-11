Language
    हादसे में बुझ गए दो घरों के चिराग, परिवारों में मचा कोहराम; घटना से पसरा मातम

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 08:03 PM (IST)

    हापुड़ के सलारपुर गांव के पास दो बाइकों की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। मृतकों की पहचान सोनू और वीरेंद्र के रूप में हुई है। दुर्घटना ओवरटेक करने के कारण हुई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    संवाद सहयोगी, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ जनपद के सलारपुर गांव के सामने मंगलवार की शाम दो बाइकों की भिडंत में दाे युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    जानकारी के अनुसार, जनपद बुलंदशहर के स्याना क्षेत्र के बुकलाना के रहने वाले सोनू पुत्र योगेंद्र उम्र करीब 27 वर्ष अपने परिचित अतुल उर्फ गोलू के साथ बाइक से गढ़ की तरफ जा रहे थे। वहीं अमरोहा के रहने वाले वर्तमान पता महावीर कॉलोनी गढ़मुक्तेश्वर वीरेंद्र पुत्र रामशरण उम्र करीब 38 वर्ष स्याना की तरफ जा रहे थे।

    बताया गया कि वह जैसे ही गढ़-स्याना मार्ग पर सलारपुर गांव के सामने पहुंचे तो वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में अचानक दोनों बाइक आमने सामने आ गई। तेज गति होने तथा अचानक सामने आने से दोनों बाइकों की एक दूसरे से भिडंत हो गई। आमने सामने की टक्कर में दोनों बाइकों पर सवारी उपरोक्त तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना किसी राहगीर ने पुलिस को दी।

    इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को आनन फानन में सीएचसी गढ़मुक्तेश्वर में भर्ती कराया, जहां सोनू एवं वीरेंद्र को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल अतुल का उपचार चल रहा है। पुलिस ने उनके पास से मिले मोबाइल के आधार पर उनके स्वजन को सूचना देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    वहीं इस दुर्घटना की खबर मिलने के बाद दोनों के स्वजन में हाहाकार मच गया है। थाना प्रभारी धीरज मलिक ने बताया कि साेनू एवं वीरेंद्र की मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।