Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    50 हजार के लालच में किया था बच्चों का सौदा, CCTV फुटेज से हुई आरोपियों की पहचान; गिरफ्तार

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 08:19 PM (IST)

    हापुड़ के ब्रजघाट से अगवा हुए दो बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपहरणकर्ताओं की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि 50 हजार रुपये के लालच में बच्चों का अपहरण किया गया था। एक निःसंतान व्यक्ति ने बच्चों को खरीदने के लिए सौदा किया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बच्चों को अपहरणकर्ताओं से मुक्त करा लिया।  

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, ब्रजघाट (हापुड़)। तीर्थ नगरी से बृहस्पतिवार को अपहृत किए दो बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अपहरण कर्ताओं की पहचान कर उनके पास से दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस पूरे प्रकरण में महिला सहित तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि 50 हजार रुपये के लालच में मासूम बच्चाें का अपहरण किया गया था।

    सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि अमरोहा के थाना धनौरा मंडी के देवीपुरा के रहने वाले गौतम के शादी के 13 वर्ष बाद भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। ऐसे में संतान प्राप्त करने के लिए उसने गलत राह को चुन लिया। गौतम ने जिला बिजनौर के थाना चांदपुर के दत्तियाना गांव के शिवकुमार की पत्नी गीता एवं चांदपुर थाना क्षेत्र के नारनौर के मुकेश उर्फ मोनू से संपर्क किया। गीता से गौतम ने दोनों बच्चों के लिए 50 हजार रुपये में सौदा तय कर लिया।

    इसके बाद गीता एवं मुकेश उर्फ मोनू ने ब्रजघाट से बच्चों का अपहरण करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में वह कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन बाद बृहस्पतिवार को तीर्थ नगरी ब्रजघाट पहुंच गए तथा चिराग एवं तुषार दोनों बच्चों को केले एवं बिस्किट का लालच देकर उनको अपने साथ कर लिया।

    इसके बाद यह बच्चों को गाड़ी से बैठाकर बिजनौर अपने आवास पर पहुंच गए। यहां यह बच्चों का मन बहला लेने के लिए उनको मोबाइल पर कार्टून दिखाते रहे। इस बीच पुलिस लगातार सीसीटीवी के माध्यम से पता लगाकर कड़ी दर कड़ी जोडते हुए पीछा कर रही थी। सोमवार की देर रात्रि पुलिस ने गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के स्याना रोड के पास बंद पड़े भट्टे से वाहन चेकिंग के दौरान एक आल्टो कार, तीन आरोपिताें एवं दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया है।