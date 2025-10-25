हापुड़ में भीषण सड़क हादसा, डीसीएम से टक्कर के बाद धू-धू कर जला ट्रक; फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद पाया काबू

जागरण संवाददाता, हापुड़। जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में स्थित एनएच-9 उपेड़ा फ्लाईओवर पर बीती 24 अक्टूबर 2025 की रात्रि को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि डीसीएम नंबर UP13CT 3950 जो आलू से लदा हुआ था, ने पीछे चल रहे ट्रक नंबर HR38AE2993 में जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक के पिछले हिस्से में आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक आग की लपटों में घिर गया। सूचना मिलते ही थाना बाबूगढ़ पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। आग इतनी भीषण थी कि हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हो गया। फायर ब्रिगेड के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

चालक घायल, पुलिस बल तैनात हादसे में डीसीएम चालक मोमराज उर्फ पप्पू पुत्र हरिसिंह निवासी ग्राम मन्नीखेड़ा, थाना सैदनंगली, जिला सम्भल घायल हो गया, जिसे तत्काल HP-5 एंबुलेंस की सहायता से सीएचसी हापुड़ भेजा गया। बताया जा रहा है कि डीसीएम में आलू लदा था जबकि ट्रक में सीमेंट भरा हुआ था।