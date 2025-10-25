हापुड़ में भीषण सड़क हादसा, डीसीएम से टक्कर के बाद धू-धू कर जला ट्रक; फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद पाया काबू
हापुड़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में, एक ट्रक डीसीएम से टकरा गया और उसमें भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि, इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन ट्रक पूरी तरह से जल गया। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, हापुड़। जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में स्थित एनएच-9 उपेड़ा फ्लाईओवर पर बीती 24 अक्टूबर 2025 की रात्रि को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि डीसीएम नंबर UP13CT 3950 जो आलू से लदा हुआ था, ने पीछे चल रहे ट्रक नंबर HR38AE2993 में जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक के पिछले हिस्से में आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक आग की लपटों में घिर गया। सूचना मिलते ही थाना बाबूगढ़ पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। आग इतनी भीषण थी कि हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हो गया। फायर ब्रिगेड के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
चालक घायल, पुलिस बल तैनात
हादसे में डीसीएम चालक मोमराज उर्फ पप्पू पुत्र हरिसिंह निवासी ग्राम मन्नीखेड़ा, थाना सैदनंगली, जिला सम्भल घायल हो गया, जिसे तत्काल HP-5 एंबुलेंस की सहायता से सीएचसी हापुड़ भेजा गया। बताया जा रहा है कि डीसीएम में आलू लदा था जबकि ट्रक में सीमेंट भरा हुआ था।
आग लगने से ट्रक का पिछला हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही राहगीरों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई, लेकिन पुलिस ने स्थिति को तुरंत नियंत्रित कर लिया।
पुलिस प्रशासन के अनुसार लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है और हाईवे पर यातायात अब सामान्य हो गया है। इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और भारी वाहनों की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों को किनारे करा कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
