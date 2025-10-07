Hapur Crime: सुबह से हो गई शाम, शहर में हर घंटे लगता रहा जाम; त्योहारी सीजन के चलते दिखी वाहनों की कतारें

हापुड़ में त्योहारी सीजन के चलते सोमवार को दिनभर लंबा जाम लगा रहा। तहसील चौराहे पर एक किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लगी रहीं जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। वाहनों की संख्या में वृद्धि और अवैध पार्किंग के कारण स्थिति गंभीर हो गई। पुलिस द्वारा यातायात नियंत्रण के प्रयास नाकाफी साबित हुए हालांकि यातायात निरीक्षक ने जल्द सुधार की बात कही है।

जागरण संवाददाता, हापुड़। शहर में सोमवार को दिनभर लंबा जाम लगा रहा। लोगों को मुख्य चौराहे पर एक किमी लंबे जाम का सामना करना पड़ा। त्यौहारी सीजन में वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ ही सड़क किनारे वाहनों के पार्क होने से जाम की समस्या बनी रही। लोगों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए घंटों तक जाम से जूझना पड़ा। यातायात पुलिस की व्यवस्था इस अवसर पर धड़ाम नजर आई।

दीपावली व त्यौहारी सीजन में वाहनों की संख्या बढ़ जाती है। शहर के बाजारों के साथ ही मुख्य मार्गों पर भी लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। सबसे खराब स्थिति तहसील चौराहे पर रहती है। यों तो इस चौराहे पर रोजाना ही जाम लगता है, लेकिन त्यौहारी सीजन में वाहनों की संख्या ज्यादा हो जाने पर जाम की समस्या बेकाबू हो जाती है। शहर में सबसे ज्यादा जाम तहसील चौराहा, पक्का बाग, अतरपुरा चौराहा, बुलंदशहर रोड, दिल्ली रोड और मेरठ रोड रहता है। इसका मुख्य कारण वाहनाें की अवैध पार्किंग भी है।

सोमवार को सड़कों के किनारों पर बड़ी संख्या में आटो खड़े हो गए। सवारियां बैठाने के लिए सड़क पर आटो की संख्या ज्यादा रही। ऐसे में आटो चालकों ने बीच सड़क तक कब्जा जमा लिया। वहीं लोगों ने अपनी कार सड़कों के किनाराें पर पार्क कर दीं। इससे वाहनों के आवागमन के लिए मार्ग संकीर्ण हो गया। जिसके चलते लंबा जाम लग गया। स्थिति यह रही की तहसील चौपला से लगकर जाम पक्काबाग चौराहे तक हो गया। ऐसे में दिनभर वाहन रेंग-रेंगकर चलते रहे।

चौराहे पर पुलिसकर्मी वाहनों को रोककर एक-एक लेन चलवा रहे थे। वाहनों की संख्या ज्यादा होने के चलते एक ही लेन के सभी वाहनों को पास नहीं कराया जा सका। जिससे जाम लगातार जारी रहा। स्थिति यह रही कि एक बार में 50-100 मीटर की लंबाई में खड़े वाहन ही चौराहा पार कर पाते थे, इसी बीच दोबारा से चौराहे पर जमा लग जाता था।