संवाद सहयोगी, हापुड़। दिल्ली और गाजियाबाद तक रोजाना सफर करने वाले यात्रियों की राह अब कुछ आसान हो गई है। सड़क पर खड़े होकर बसों का घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हापुड़ से आनंद विहार आइएसबीटी के बीच 12 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो गया है।

नई व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रिक बसें हापुड़ से निजामपुर, पिलखुवा, डासना, गाजियाबाद और मोहन नगर होकर आनंद विहार आइएसबीटी तक पहुंचेंगी। वापसी में भी बसें इसी रास्ते से होकर हापुड़ आएंगी। निर्धारित समय अंतराल पर बसों का संचालन होने से यात्रियों को अगली बस के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

सुबह 8 से शाम 5 बजे तक रहेगी सेवा बस सेवा सुबह आठ बजे शुरू होकर शाम पांच बजकर 30 मिनट तक उपलब्ध रहेगी। इस सेवा का सबसे अधिक लाभ उन लोगों को मिलेगा जो, प्रतिदिन नौकरी के सिलसिले में दिल्ली और गाजियाबाद जाते हैं। इसके अलावा स्कूल-कालेज जाने वाले छात्रों, व्यापारियों और अन्य कामकाज के लिए दिल्ली पहुंचने वाले यात्रियों को भी सहूलियत होगी।