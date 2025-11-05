हापुड़ में गंगा स्नान के लिए गए लोगों के घर चोरी, लाखों के जेवर और नकदी उड़ा ले गए चोर

संवाद सहयोगी, सिंभावली। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने गए दो परिवारों के बंद मकानों को चोरों ने निशाना बनाया। मंगलवार की रात को अज्ञात चोर ताले तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण और नगदी चोरी कर फरार हो गए। सूचना पर फारेंसिक टीम के साथ पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वही, सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी हुई है।

सिंभावली थाना क्षेत्र के खुडलिया गांव के विकास पुत्र धर्मपाल सिंह और राजकुमार प्रजापति अपने परिवार के साथ मंगलवार की शाम कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने के लिए गए हुए थे। मंगलवार की रात को परिवार की गैर मौजूदगी में चोर ताले तोड़कर घर में रखें लाखों रुपए के आभूषण व नगदी लेकर फरार हो गए।