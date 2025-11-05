Language
    हापुड़ में गंगा स्नान के लिए गए लोगों के घर चोरी, लाखों के जेवर और नकदी उड़ा ले गए चोर

    By Dhrub Sharma Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:07 PM (IST)

    हापुड़ में गंगा स्नान के लिए गए लोगों के घरों में चोरी हो गई। चोर लाखों रुपये के जेवर और नकदी ले गए। पीड़ितों ने बताया कि जब वे गंगा स्नान करके लौटे तो उन्होंने घरों के ताले टूटे पाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    चोरी के बाद बिखरा पड़ा सामान।

    संवाद सहयोगी, सिंभावली। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने गए दो परिवारों के बंद मकानों को चोरों ने निशाना बनाया। मंगलवार की रात को अज्ञात चोर ताले तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण और नगदी चोरी कर फरार हो गए। सूचना पर फारेंसिक टीम के साथ पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वही, सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी हुई है।

    सिंभावली थाना क्षेत्र के खुडलिया गांव के विकास पुत्र धर्मपाल सिंह और राजकुमार प्रजापति अपने परिवार के साथ मंगलवार की शाम कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने के लिए गए हुए थे। मंगलवार की रात को परिवार की गैर मौजूदगी में चोर ताले तोड़कर घर में रखें लाखों रुपए के आभूषण व नगदी लेकर फरार हो गए।

    बुधवार की सुबह गांव के लोगों ने फोन के माध्यम से दोनों घरों में चोरी होने की सूचना दी। सूचना मिलते ही दोनों परिवाराें ने गांव पहुंचकर देखा, तो मकान और अलमारी के ताले टूट पड़े थे और सामान बिखरा पड़ा था। जिसे देख उनके होश उड़ गए। पीड़ितों के अनुसार गैस सिलेंडर, तीन लाख रुपए नगद, सोने की अंगूठी, पाजेब समेत आदि कीमती सामान चोरी हुआ है।

    सूचना के आधार पर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है। फारेंसिक टीम द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्य और सीसीटीवी कैमरे के सहारे घटना का पर्दाफाश करने में टीम जुट गई है। जल्दी घटना का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    सुरेश कुमार, थाना प्रभारी निरीक्षक