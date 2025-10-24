Language
    हापुड़: भाजपा नेता के निर्माणाधीन मकान से लाखों की चोरी, पुलिस की गश्त व्यवस्था पर उठे सवाल

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:45 PM (IST)

    हापुड़ में एक भाजपा नेता के निर्माणाधीन मकान से लाखों की चोरी हो गई। इस घटना ने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है।

    हापुड़ में भाजपा नेता के निर्माणाधीन मकान में चोरी। जागरण

    जागरण संवाददाता, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित आनंद विहार में जिलाधिकारी कार्यालय से कुछ ही दूर पर स्थित भाजपा नेता के निर्माणाधीन मकान में चोरों ने करीब दो लाख रुपये का सामान चोरी कर लिया। चोरी किए गए सामान में बिजली फिटिंग और एयर कंडीशनर समेत अन्य सामान शामिल है।

    घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब मकान पर ताला बंद था और चौकीदार दीपावली के त्योहार के लिए अपने गांव गया हुआ था। मामले में पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    शुक्रवार सुबह भाजपा नेता जयभगवान शर्मा उर्फ पिंटू अपने निर्माणाधीन मकान में चल रहे काम की देखरेख के लिए पहुंचे। उन्होंने देखा कि मकान पर लगा ताला टूटा हुआ है। अंदर जाने पर छानबीन की तो सामान चोरी होने का पता चला। इस पर उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। इसी बीच पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल की छानबीन कर साक्ष्य इकट्ठा किए।

    पुलिस पर उठे सवाल

    स्थानीय लोगों ने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल उठाए, क्योंकि यह वारदात शहर के अति संवेदनशील क्षेत्र में हुई। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। मामले में तहरीर प्राप्त हुई है। जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर वारदात का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।