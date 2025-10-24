हापुड़: भाजपा नेता के निर्माणाधीन मकान से लाखों की चोरी, पुलिस की गश्त व्यवस्था पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित आनंद विहार में जिलाधिकारी कार्यालय से कुछ ही दूर पर स्थित भाजपा नेता के निर्माणाधीन मकान में चोरों ने करीब दो लाख रुपये का सामान चोरी कर लिया। चोरी किए गए सामान में बिजली फिटिंग और एयर कंडीशनर समेत अन्य सामान शामिल है।

घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब मकान पर ताला बंद था और चौकीदार दीपावली के त्योहार के लिए अपने गांव गया हुआ था। मामले में पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शुक्रवार सुबह भाजपा नेता जयभगवान शर्मा उर्फ पिंटू अपने निर्माणाधीन मकान में चल रहे काम की देखरेख के लिए पहुंचे। उन्होंने देखा कि मकान पर लगा ताला टूटा हुआ है। अंदर जाने पर छानबीन की तो सामान चोरी होने का पता चला। इस पर उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। इसी बीच पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल की छानबीन कर साक्ष्य इकट्ठा किए।