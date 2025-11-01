Language
    हापुड़ में भगवान की मूर्ति को खंडित कर जंगल में फेंका, मची अफरा-तफरी तो जांच में जुटी पुलिस

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 09:13 AM (IST)

    हापुड़ के गोयना गांव में असामाजिक तत्वों ने मंदिर में भगवान की मूर्ति को खंडित कर जंगल में फेंक दिया। सुबह मूर्ति गायब देखकर श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और नई मूर्ति स्थापित करने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने ग्रामीणों को आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।

    हापुड़ में असामाजिक तत्वों ने भगवान की मूर्ति को खंडित कर जंगल में फेंका।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र में मोदीनगर रोड पर स्थित ग्राम गोयना में असमाजिक तत्वों ने मंदिर में लगी भगवान की मूर्ति को खंडित कर मंदिर परिसर से बाहर जंगल में फेंक दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस दूसरी मूर्ति मंगवाकर मंदिर में लगवाने की तैयारी में जुटी है। वहीं इस वारदात से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया।

    जानकारी के अनुसार ग्राम गोयना में मंदिर में भगवान की मूर्ति लगी हुई थी। असमाजिक तत्वों ने शुक्रवार रात को किसी समय मंदिर में लगी मूर्ति को खंडित कर कुछ दूरी पर जंगल में फेंक दिया। शनिवार की सुबह को जब श्रद्दालु मंदिर में पहुंचे तो उन्हें मूर्ति लगी नहीं मिली। इससे अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना गांव में आग की तरह फैल गई, काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मूर्ति की तलाश की तो कुछ दूरी पर खंडित मूर्ति मिल गई।

    इस मामले की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र बिष्ट पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी।पुलिस ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।