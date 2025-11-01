हापुड़ में भगवान की मूर्ति को खंडित कर जंगल में फेंका, मची अफरा-तफरी तो जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र में मोदीनगर रोड पर स्थित ग्राम गोयना में असमाजिक तत्वों ने मंदिर में लगी भगवान की मूर्ति को खंडित कर मंदिर परिसर से बाहर जंगल में फेंक दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस दूसरी मूर्ति मंगवाकर मंदिर में लगवाने की तैयारी में जुटी है। वहीं इस वारदात से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया।

जानकारी के अनुसार ग्राम गोयना में मंदिर में भगवान की मूर्ति लगी हुई थी। असमाजिक तत्वों ने शुक्रवार रात को किसी समय मंदिर में लगी मूर्ति को खंडित कर कुछ दूरी पर जंगल में फेंक दिया। शनिवार की सुबह को जब श्रद्दालु मंदिर में पहुंचे तो उन्हें मूर्ति लगी नहीं मिली। इससे अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना गांव में आग की तरह फैल गई, काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मूर्ति की तलाश की तो कुछ दूरी पर खंडित मूर्ति मिल गई।