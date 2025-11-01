Language
    हापुड़ की किशोरी का गाजियाबाद में अपहरण: 'सामान दिलवाऊंगा' कहकर बाइक पर ले उड़े आरोपी, सुराग तलाश रही पुलिस

    By Kesav Tyagi Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 02:02 PM (IST)

    हापुड़ की एक किशोरी का गाजियाबाद से अपहरण हो गया। आरोपियों ने उसे सामान दिलाने के बहाने बाइक पर बैठाया और फिर उसे लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।

    हापुड़ में किशोरी का अपहरण।

    केशव त्यागी, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की 14 वर्षीय किशोरी का जिला गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के गांव फफराना के सोनू ने अपने साथी रिंकू प्रधान के साथ मिलकर अपहरण कर लिया। आरोपी उसे बाइक पर बिठाकर फरार हो गए। स्वजन द्वारा तत्काल खोजबीन के बावजूद किशोरी का सुराग नहीं लगा, जिसके बाद पीड़िता की मां ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

    घर पर आता-जाता रहता था आरोपी

    पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में पीड़ित मां ने बताया कि सोनू का उसके के घर पर आना-जाना था। 16 अक्टूबर को उसकी 14 वर्षीय पुत्री पड़ोसन के साथ घर पर मौजूद थी। इसी बीच सोनू ने पुत्री को सामान दिलवाने के बहाने बुलाया और अपने साथी रिंकू के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गया।

    जब काफी देर तक पुत्री घर नहीं लौटी, तो स्वजन ने आसपास की तलाश शुरू की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। चिंता बढ़ने पर पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

    कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि पीड़ित की मां की तहरीर पर सोनू और रिंकू प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस टीमें गठित कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस किशोरी के सुराग की तलाश में जुटी हैं। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा।