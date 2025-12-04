हापुड़ में सूटकेस से महिला का शव मिलने के 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली, पहचान नहीं होने से अटकी जांच

संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार को रामा अस्पताल के सामने खेत में मिले सूटकेस से महिला का शव मिला था। जिसकी कोतवाली पुलिस लगातार जांच कर रही है, मगर 48 घंटे गुजरने के बाद भी न पहचान सामने आई है और न ही किसी संदिग्ध गतिविधि का साफ सुराग मिला है।

मिली जानकारी के अनुसार, इस मामले की सूचना खेत बटाई पर लेने वाले किसान ने सूटकेस देखकर दी थी। पुलिस ने पहुंचकर सूटकेस खोला तो भीतर महिला का शव मिला। मौके से तेजाब की खाली बोतल और शराब की एक बोतल भी मिली, जिन्हें पुलिस ने साक्ष्य के रूप में जब्त किया। फोरेंसिक टीम ने मिट्टी सहित कई नमूने लेकर जांच प्रक्रिया शुरू की है।

तकनीकी जांच पर निर्भर पुलिस पहचान न हो पाने के कारण पुलिस तकनीकी जांच पर ही निर्भर है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगे कैमरों की फुटेज लगातार देखी जा रही है। सर्विलांस सेल भी सक्रिय है, लेकिन फुटेज में किसी संदिग्ध वाहन या व्यक्ति की स्पष्ट पहचान अब तक नहीं हो सकी है।