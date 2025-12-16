सपा नेता पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप, व्यापारी ने पुलिस में की शिकायत
हापुड़ में एक युवा व्यापारी ने सपा नेता पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि धमकी के चलते वह बाहर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हापुड़। शहर के युवा व्यापारी ने सपा नेता पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि धमकी के चलते वह बाहर निकलने में भयभीत महसूस कर रहा है। वहीं आरोपित नेता बार-बार भुगत लेने की धमकी देते हुए फोन कर रहा है।
अनिल अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि वह शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी है। उनका पक्काबाग क्षेत्र में व्यापार है और रेलवे रोड पर स्थित एक्सिस बैंक में करंट खाता है। वह 20 हजार रुपये का एक आरटीजीएस भुगतान कराने गए थे। नेटवर्क समस्या के चलते वह भुगतान नहीं हो पा रहा था।
इसको लेकर उनकी बैंक के कर्मचारियों से नोंकझोंक हो रही थी। इस विवाद की उन्होंने वीडियो बना ली थी। घर आकर वह डर गए कि कहीं बैंक में अभद्रता का आरोप कर्मचारी न लगाने लगें। वहीं कोई वित्तीय आरोप-प्रत्यारोप न होने लगे। इससे भयभीत होकर उन्होंने वीडियो को इंटरनेट प्लेटफार्म पर प्रसारित कर दिया।
इसके बाद उनके पास गौरव गोयल नाम के युवक का फोन आया। उन्होंने वीडियो को तत्काल हटाने और बैंक की ओर नहीं जाने की धमकी दी। उसने अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी की। जिससे वह और उनका परिवार भयभीत हैं। उन्होंने पुलिस से आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।
मेरा कोई लेना-देना नहीं है। अंकित मुझको बैंक के बाहर मिला था। उसने बैंक कर्मियों से समझौता कराने के लिए मदद मांगी। मैंने समझौते का प्रयास किया तो अंकित ही बदसलूकी करने लगा। वह बैंक कर्मियों से बेवजह बीस हजार रुपये वसूलने की धमकी देने लगा। समझाने का प्रयास किया गया है। कोई धमकी नहीं दी गई है। मैं समाजवादी पार्टी का व्यापार प्रकोष्ठ का लगातार तीसरी बार जिलाध्यक्ष हूं। - गौरव गोयल
