हापुड़: हाईवे पर रोडवेज और स्कूल बस की टक्कर, कई छात्र घायल

जागरण संवाददाता, ब्रजघाट। बुधवार दोपहर को दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर एक होटल से निकल रही सरकारी बस और छात्रों को ले जा रही डीएम पब्लिक स्कूल की बस के बीच टक्कर हो गई। टक्कर से बस में बैठे छात्रों में दहशत फैल गई और करीब एक दर्जन छात्रों को मामूली चोटें आईं।

स्कूल बस दुर्घटना की खबर मिलते ही माता-पिता घबराकर मौके पर पहुंचे। घायल छात्रों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना के बाद सरकारी बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया।

पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि, किसी भी छात्र को गंभीर चोट नहीं आई, जिससे सभी ने राहत की सांस ली।

