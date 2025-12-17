Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हापुड़: हाईवे पर रोडवेज और स्कूल बस की टक्कर, कई छात्र घायल

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 04:20 PM (IST)

    ब्रजघाट में दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर एक सरकारी और स्कूल बस की टक्कर में कई छात्र घायल हो गए। डीएम पब्लिक स्कूल की बस में सवार छात्रों में दहशत फैल गई। दुर ...और पढ़ें

    Hero Image

    ब्रजघाट में दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर एक सरकारी और स्कूल बस की टक्कर में कई छात्र घायल हो गए। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, ब्रजघाट। बुधवार दोपहर को दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर एक होटल से निकल रही सरकारी बस और छात्रों को ले जा रही डीएम पब्लिक स्कूल की बस के बीच टक्कर हो गई। टक्कर से बस में बैठे छात्रों में दहशत फैल गई और करीब एक दर्जन छात्रों को मामूली चोटें आईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्कूल बस दुर्घटना की खबर मिलते ही माता-पिता घबराकर मौके पर पहुंचे। घायल छात्रों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना के बाद सरकारी बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया।

    पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि, किसी भी छात्र को गंभीर चोट नहीं आई, जिससे सभी ने राहत की सांस ली।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।