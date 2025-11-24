SIR in UP: काम न करने पर 36 बीएलओ पर हुई कार्रवाई, जिलाधिकारी ने रोक दिया वेतन; नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, हापुड़। विधानसभा निर्वाचक नामावली के लिए चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्य में जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में अब तक 36 बीएलओ ने रुचि नहीं दिखाई है। अधिकारियों ने उन्हें लगातार नोटिस जारी कर कार्य करने के निर्देश दिए, इसके बाद भी वह कार्य करने के लिए उपस्थित नहीं हुए।

इसके चलते जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी रितु तोमर ने सभी 36 बीएलओ का वेतन रोक दिया है। साथ ही उन्होंने सभी बीएलओ को कार्य करने के लिए निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने बीएलओ को प्रशासनिक कार्रवाई होने की चेतावनी दी है।

देश के लोकतंत्र में एक वोट बहुत मजबूत को चलाए गए, एसआइआर अभियान में बीएलओ को कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मतदाता बाहर नौकरी करने सहित ऐसे भी मतदाता सामने आ रहे है। जो गांव के रहने वाले तो हैं मगर काफी साल पहले से गांव से बाहर रहते है।

यह मतदाता तीज त्यौहार पर आते है। या चुनाव के समय बुलाया जाता है। इन परिस्थितियों में बीएलओ ने समय से पहले पूरा काम किया तो अच्छे काम के लिए बीएलओ को सम्मानित किया जाना बनता है। ग्राम प्रधान मनोज फौजी ने बताया तहसील क्षेत्र के गांव हिरनपुरा में बूथ 118 पर 585 मतदाताओं के नाम दर्ज है। गांव में शिक्षा मित्र बीएलओ नरेंद्र कुमार ने एसआईआर अभियान में अपनी पारदर्शिता के साथ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर काम पूरा किया। बीएलओ का कार्य 585 मतदाताओं को शत प्रतिशत सत्यापन करना सराहनीय कार्य हैं।