Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR in UP: काम न करने पर 36 बीएलओ पर हुई कार्रवाई, जिलाधिकारी ने रोक दिया वेतन; नोटिस जारी

    By Mukul Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:06 PM (IST)

    हापुड़ में विधानसभा निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वाले 36 बीएलओ का वेतन रोक दिया गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। अधिकारियों ने उन्हें नोटिस जारी किए थे, पर वे काम पर नहीं आए। वहीं, अच्छा काम करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया जा रहा है, जैसे कि नरेंद्र कुमार, जिन्होंने अपने बूथ पर शत प्रतिशत सत्यापन किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    SIR में लापरवाही बरतने वाले 36 बीएलओ का वेतन रोका।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। विधानसभा निर्वाचक नामावली के लिए चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्य में जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में अब तक 36 बीएलओ ने रुचि नहीं दिखाई है। अधिकारियों ने उन्हें लगातार नोटिस जारी कर कार्य करने के निर्देश दिए, इसके बाद भी वह कार्य करने के लिए उपस्थित नहीं हुए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके चलते जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी रितु तोमर ने सभी 36 बीएलओ का वेतन रोक दिया है। साथ ही उन्होंने सभी बीएलओ को कार्य करने के लिए निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने बीएलओ को प्रशासनिक कार्रवाई होने की चेतावनी दी है।

    देश के लोकतंत्र में एक वोट बहुत मजबूत को चलाए गए, एसआइआर अभियान में बीएलओ को कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मतदाता बाहर नौकरी करने सहित ऐसे भी मतदाता सामने आ रहे है। जो गांव के रहने वाले तो हैं मगर काफी साल पहले से गांव से बाहर रहते है।

    यह मतदाता तीज त्यौहार पर आते है। या चुनाव के समय बुलाया जाता है। इन परिस्थितियों में बीएलओ ने समय से पहले पूरा काम किया तो अच्छे काम के लिए बीएलओ को सम्मानित किया जाना बनता है। ग्राम प्रधान मनोज फौजी ने बताया तहसील क्षेत्र के गांव हिरनपुरा में बूथ 118 पर 585 मतदाताओं के नाम दर्ज है। गांव में शिक्षा मित्र बीएलओ नरेंद्र कुमार ने एसआईआर अभियान में अपनी पारदर्शिता के साथ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर काम पूरा किया। बीएलओ का कार्य 585 मतदाताओं को शत प्रतिशत सत्यापन करना सराहनीय कार्य हैं।

    ग्राम प्रधान मनोज फौजी ने एसडीएम और बीडीओ को सूचना दी तो ईमानदारी के साथ शत प्रतिशत काम पूरा करने पर अधिकारियों ने भी बीएलओ को बधाई दी। एसडीएम श्री राम यादव ने कहा कि लापरवाही और कठोर कार्रवाई की जा रही है। तो अच्छा काम करने वाले को बधाई बनती है। वहीं गांव में काफी लोगों ने बीएलओ नरेंद्र कुमार के सराहनीय कार्य की प्रसंशा कर कहा अच्छा काम बोलता है। 