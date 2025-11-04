Language
    CM योगी ने सड़क चौड़ीकरण के लिए आवंटित किए 5 करोड़ रुपये, PWD जल्द शुरू करेगा काम

    By Mukul Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 04:35 PM (IST)

    हापुड़ में एनएच-24 से जरौठी जूनियर हाईस्कूल तक सड़क चौड़ीकरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी को पांच करोड़ रुपये दिए हैं। सदर विधायक विजयपाल आढ़ती ने बताया कि लोगों की मांग पर उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, जिसके बाद यह राशि आवंटित की गई। विधायक ने भाजपा सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों पर जोर दिया और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में एनएच-24 से बंगला वाला पीर होते हुए जरौठी जूनियर हाईस्कूल तक सड़क का चौड़ीकरण कार्य जल्द ही शुरू कराया जाएगा। कार्य को कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) को पांच करोड़ रुपये आवंटित कर दिए हैं। सड़क का निर्माण कराने के लिए हाल ही में सदर विधायक विजयपाल आढ़ती ने सीएम योगी से मुलाकात की थी।

    सदर विधायक विजयपाल आढ़ती ने बताया कि लोगों द्वारा काफी समय से सड़क के चौड़ीकरण कराने के लिए मांग की गई थी। इसके लिए उन्होंने हाल ही में लखनऊ में जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ के मुलाकात की थी।

    वहीं, मुलाकात के दौरान उन्होंने सड़क के चौड़ीकरण न होने से लोगों को हो रही परेशानियों के संबंध में जानकारी दी थी। जिस पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए सोमवार को पीडब्ल्यूडी को पांच करोड़ रुपये आवंटित कर दिए हैं।

    उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार में लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने रुपये आवंटित करने के लिए सीएम का आभार व्यक्त किया है।

     