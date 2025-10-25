हापुड़ में रास्ते पर गाड़ी निकालने को लेकर दो पक्षों में विवाद, वाहनों में की तोड़फोड़; गांव में मची अफरा-तफरी

केशव त्यागी, हापुड़। थाना हाफिजपुर क्षेत्र के गांव गिरधरपुर तुमरैल में शुक्रवार को एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप धारण कर लिया। रास्ते से गाड़ी निकालने को लेकर दो पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी मारपीट और वाहनों की तोड़फोड़ तक पहुंच गई। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई, जबकि पुलिस ने दोनों पक्षों के पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपित अभी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

सीओ पिलखुवा अनीता चौहान ने बताया कि हाफिजपुर क्षेत्र के गांव गिरधरपुर तुमरैल में शुक्रवार को एक पक्ष के अरुण कुमार और उनके पुत्र अनुज के साथ दूसरे पक्ष के सतीश, उनके पुत्र राहुल तथा राहुल की पत्नी पूजा के बीच रास्ते में गाड़ी को निकालने विवाद हो गया। जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई।

सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और समझा-बुझाकर मामला शांत करा दिया। हालांकि, शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। शुक्रवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे दोनों पक्ष फिर से लाठी-डंडों से लैस होकर आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते मामला मारपीट और गाली-गलौज तक पहुंच गया। गुस्साए लोगों ने एक-दूसरे के वाहनों पर लाठी-डंडे बरसाए, जिससे एक कार और एक बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के दौरान मौके पर मौजूद ग्रामीणों में दहशत फैल गई।

सूचना पाकर यूपी-112 के उपनिरीक्षक ओमकार गंगवार अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपित पुलिस को देखकर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो चुके थे। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों का मौके पर जायजा लिया और दोनों पक्षों की तलाश शुरू कर दी।