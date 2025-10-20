Language
    Hapur Accident: बाईक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर मौत

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 02:09 AM (IST)

    थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में एक सड़क हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान हापुड़ के रिंकू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, अज्ञात वाहन ने रिंकू की बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचित कर दिया है। मामले की जांच जारी है।

    Hero Image

     सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

    संवाद सहयोगी, बाबूगढ़। थाना क्षेत्र में रविवार रात एक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना बागड़पुर फ्लाईओवर से आगे नए हाईवे पर लगभग रात 9 बजे हुई। मृतक की पहचान हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के सलाई गांव निवासी रिंकू पुत्र जगदीश के रूप में हुई है।

    पुलिस के अनुसार, रिंकू की बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ। मृतक की हीरो एचएफ डीलक्स बाइक (नंबर UP13 CE 5331) को थाने भिजवाया गया है। हादसे के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी हापुड़ भेजा गया।

    प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर आगे की जांच और कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि दुर्घटनास्थल पर रूट व्यवस्था सामान्य है और कानून-व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है।