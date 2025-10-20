Hapur Accident: बाईक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर मौत

संवाद सहयोगी, बाबूगढ़। थाना क्षेत्र में रविवार रात एक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना बागड़पुर फ्लाईओवर से आगे नए हाईवे पर लगभग रात 9 बजे हुई। मृतक की पहचान हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के सलाई गांव निवासी रिंकू पुत्र जगदीश के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, रिंकू की बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ। मृतक की हीरो एचएफ डीलक्स बाइक (नंबर UP13 CE 5331) को थाने भिजवाया गया है। हादसे के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी हापुड़ भेजा गया।