जागरण संवाददाता, पिलखुवा (हापुड़)। कोतवाली क्षेत्र के लाखन अंडरपास के ऊपर गुरुवार को सड़क हादसे में स्कूटर के पिछले हिस्से से तैयार किए गए रिक्शे के ड्राइवर की मौत हो गई। पीछे से आ रही वैगनआर कार ने रिक्शे में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद सड़क पर वाहनों की कतार लगने से जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू कराया।

ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई पुलिस के अनुसार, रिक्शा ड्राइवर गाजियाबाद से पिलखुवा की ओर जा रहा था। जैसे ही वह लाखन अंडरपास के ऊपर पहुंचा, तभी पीछे से आ रही वैगनआर कार ने रिक्शे में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर छिजारसी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।