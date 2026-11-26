केशव त्यागी, हापुड़। थाना देहात क्षेत्र के गढ़ रोड स्थित नवीन मंडी के पास तेज रफ्तार बस ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर पीछे बैठे युवक की बस के पहिये के नीचे कुचलकर मौके पर ही मौत हो गई।

इस बीच बाइक चला रहा उसका दोस्त घायल हो गया। दुर्घटना के बाद बस चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात बस चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। बाइक में जोरदार टक्कर मार दी पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव रसूलपुर बहलोलपुर के नवराज सिंह ने बताया कि उनका पुत्र नवदीप सिंह 23 नवंबर को अपने दोस्त धर्मेंद्र कुमार की बाइक पर पीछे बैठकर गांव से हापुड़ आ रहा था। दोपहर करीब डेढ़ बजे दोनों नवीन मंडी स्थित मनोहर रेजिडेंसी के पास पहुंचे। इसी दौरान पीछे से तेज गति और लापरवाही से आ रही बस ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज टक्कर लगते ही नवदीप सड़क पर गिर गया। इससे पहले कि वह संभल पाता, बस का अगला पहिया उसके ऊपर से उतर गया। गंभीर चोट लगने के कारण नवदीप की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बाइक चला रहे धर्मेंद्र कुमार भी घायल हो गए।