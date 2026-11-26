डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने एक कार्यक्रम के दौरान की गई आपत्तिजनक टिप्पणी मामले को लेकर एक्शन लिया है।

साउथ दिल्ली के साकेत पुलिस स्टेशन में बिहार की महिलाओं और छठ पूजा से जुड़ी धार्मिक व सांस्कृतिक परंपराओं के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी वाले एक वीडियो को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, स्टैंड-अप कॉमेडी इवेंट के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है।

एक कार्यक्रम में की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

वहीं, शिकायत में आरोप लगाया गया कि 24 अक्टूबर को साकेत के कॉमेडी क्लब में हुए एक कार्यक्रम के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी।

शिकायतकर्ता ने वीडियो रिकॉर्डिंग, सोशल मीडिया पोस्ट और दूसरे डिजिटल सबूतों की जांच की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने BNS की धारा 79, 196, 296 और 352 के तहत केस दर्ज किया है।

लोक जनशक्ति पार्टी ने उठाई थी मांग

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने छठ महापर्व के दौरान विवाहित महिलाओं के सिंदूर को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले स्टैंडअप कामेडियन यश माहेश्वरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी।