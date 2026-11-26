केशव त्यागी , हापुड़। थाना देहात क्षेत्र के गांव पीरनगर सूदना में बुधवार देर रात डा. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण एकत्र हो गए और हंगामा करते हुए आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त प्रतिमा को बदलवाकर नई प्रतिमा स्थापित कराने की मांग भी उठाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों को समझाकर शांत कराने में जुटी रही।

जल्द कार्रवाई करने की मांग ग्रामीणों के अनुसार, गांव में स्थापित डाॅ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त मिली। इसकी जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। प्रतिमा को नुकसान पहुंचाए जाने से ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई।

उन्होंने घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होने के साथ ही वहां नई प्रतिमा स्थापित कराई जाए। उन्होंने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेने और जल्द कार्रवाई करने की मांग की।

ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील घटना की सूचना मिलने पर थाना हापुड़ देहात पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराने का प्रयास किया और मामले की जानकारी जुटाई। गांव में स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए पुलिस निगरानी कर रही है।