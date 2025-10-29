हापुड़ में पोल्ट्री फार्म संचालक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, गिरफ्तार आरोपियों ने उगला पूरा सच

संवाद सहयोगी, सिंभावली (हापुड़)। हापुड़ के सिंभावली में पोल्टी फार्म संचालक पर हमला शराब के नशे में जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने पर किया गया था। हत्यारोपित और मृतक दोनों साथ में बैठकर शराब पी रहे थे। विवाद के दौरान आरोपी ने पास में पड़े डंडे से उन पर हमला कर दिया। इससे पोल्ट्री फार्म संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिससे बाद आरोपी वहां से भाग गए थे। अस्पताल में उपचार के दौरान सोमवार को उनकी मौत हो गई थी। मृतक और आरोपित दोनों अनुसूचित हैं और अलग-अलग जाति के हैं।

पोल्ट्री फार्म के संचालक की हत्या के मामले में पुलिस ने मंगलवार को फॉर्म के पास से आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा भी बरामद किया है। सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि जिला बुलंदशहर के बीबी नगर क्षेत्र के गांव लाडपुर के शिवा कुमार ने बहादुरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें उल्लेख किया गया है कि थाना क्षेत्र के लुहारी गांव में एक पोल्ट्री फार्म किराए पर ले रखा था। इस फार्म की जिम्मेदारी उनके पिता योगवीर सिंह संभाल रहे थे। उनके साथ गांव का ही एक व्यक्ति तरुण भी फार्म पर रहता था।

शिवा के अनुसार, उसी क्षेत्र में गांव के ही कौशल ने भी एक अन्य पोल्ट्री फार्म किराए पर ले रखा है, जिसकी देखरेख कौशल का छोटा भाई उत्तम उर्फ सोनू करता है। 22 अक्टूबर की रात को उत्तम उर्फ सोनू और मृतक योगवीर सिंह बीच कहां सुनी हो गई,लेकिन उस दौरान आरोपित लौट गया। उसके कुछ देर बाद डंडा लेकर फार्म पर पहुंचा और मारपीट शुरू कर दी।

आरोप है कि उसने पिता की बेरहमी से पिटाई की और बीच-बचाव करने आए तरुण को भी घायल कर दिया। इसके बाद उत्तम ने पिता को मृत समझकर पोल्ट्री फीड के लिए रखे गए दो लाख रुपये लूट लिए और फरार हो गया।

घटना की सूचना मिलने पर योगवीर के स्वजन मौके पर पहुंचे और घायल को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से चिकित्सकों ने योगवीर की नाजुक हालत मेरठ रेफर कर दिया। जिसने सोमवार की सुबह उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। व्यक्ति की मौत के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है।