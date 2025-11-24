हापुड़ में जहर ही जहर! 622 तक पहुंचा AQI, बारिश न हुई तो दिसंबर तक नहीं मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, हापुड़। दो हफ्ते से प्रदूषण की मार झेल रहे लोगों को अभी राहत मिलती नहीं दिख रही है। AQI में सुधार के कोई संकेत नहीं हैं। जानकारों का मानना है कि नवंबर में हल्की बारिश के संकेत हैं, साथ ही दिसंबर के पहले हफ्ते में बारिश हो सकती है। बारिश के बाद ही प्रदूषण का स्तर कम होगा। जिले में प्रदूषण का स्तर 600 के आसपास बना हुआ है, जबकि PM 2.5 और PM 10 का स्तर भी काफी ज्यादा है।

नतीजतन, जिले की हवा रेड जोन से बाहर नहीं निकल पा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, इस हफ्ते तापमान सामान्य से कम रहेगा, जिससे और भी ठंड महसूस होगी। लोगों को कोहरे से बचाव को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है। संभावना है कि कोहरे से आलू और सरसों जैसी फसलों को भी नुकसान हो सकता है।

नवंबर खत्म होने वाला है, लेकिन अभी भी सर्दी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य बना हुआ है। दिन में धूप निकलने से भी लोगों को ठंड कम महसूस हो रही है। यह मौसमी गड़बड़ी करीब पांच साल से हो रही है, और सर्दी देर से शुरू हो रही है। इसका असर फसलों पर भी पड़ रहा है।

हालांकि इस साल तापमान पिछले साल से कम है। यह पांच साल के औसत तापमान से भी कम है। पिछले साल 24 नवंबर को हापुड़ का न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस था। पांच साल के औसत के हिसाब से 24 नवंबर को तापमान 10/28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था। जबकि सोमवार को जिले का न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा।

इस हफ्ते तापमान में बड़े बदलाव का अनुमान नहीं है। हालांकि, ठंड में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। तीन दिनों तक तापमान में और कमी दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही रात में कोहरे और धुंध का भी सामना करना पड़ सकता है।