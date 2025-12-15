हापुड़ पुलिस का सनसनीखेज खुलासा: दो चोरी की घटनाओं में चार नाबालिग गिरफ्तार; सामान बरामद

संवाद सहयोगी, धौलाना। हापुड़ में धौलाना में थाना पुलिस ने चोरी की दो अलग-अलग वारदातों का सफल खुलासा करते हुए रविवार को चार बाल अपचारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किया गया सामान भी बरामद किया है, जिसमें गैस सिलिंडर समेत अन्य घरेलू सामग्री शामिल है।

क्षेत्राधिकारी अनीता चौहान ने रविवार को प्रेस वार्ता में बताया कि बीते बृहस्पतिवार की देर रात ग्राम खिचरा निवासी फजर मोहम्मद की परचून की दुकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

वहीं, जांच के दौरान सामने आया कि चोरी की वारदात में गांव के ही चार बाल अपचारी शामिल थे। पुलिस टीम ने रविवार शाम ऊपरी गंग नहर की पटरी के पास से चारों बाल अपचारियों को हिरासत में लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने चार गैस सिलिंडर, तेल, बिस्किट के पैकेट, चार कोल्ड ड्रिंक की पेटियां तथा शटर तोड़ने में प्रयुक्त लोहे की रॉड बरामद की है।