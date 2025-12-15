Language
    हापुड़ पुलिस का सनसनीखेज खुलासा: दो चोरी की घटनाओं में चार नाबालिग गिरफ्तार; सामान बरामद

    By Rahul Gahlot Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:51 PM (IST)

    हापुड़ पुलिस ने चोरी की दो अलग-अलग वारदातों का खुलासा करते हुए चार बाल अपचारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किया गया सामान बरा ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, धौलाना। हापुड़ में धौलाना में थाना पुलिस ने चोरी की दो अलग-अलग वारदातों का सफल खुलासा करते हुए रविवार को चार बाल अपचारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किया गया सामान भी बरामद किया है, जिसमें गैस सिलिंडर समेत अन्य घरेलू सामग्री शामिल है।

    क्षेत्राधिकारी अनीता चौहान ने रविवार को प्रेस वार्ता में बताया कि बीते बृहस्पतिवार की देर रात ग्राम खिचरा निवासी फजर मोहम्मद की परचून की दुकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

    वहीं, जांच के दौरान सामने आया कि चोरी की वारदात में गांव के ही चार बाल अपचारी शामिल थे। पुलिस टीम ने रविवार शाम ऊपरी गंग नहर की पटरी के पास से चारों बाल अपचारियों को हिरासत में लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने चार गैस सिलिंडर, तेल, बिस्किट के पैकेट, चार कोल्ड ड्रिंक की पेटियां तथा शटर तोड़ने में प्रयुक्त लोहे की रॉड बरामद की है।

    पुलिस पूछताछ में बाल अपचारियों ने 27 नवंबर को ग्राम देहरा में हुई एक अन्य चोरी की वारदात में शामिल होने की भी स्वीकारी है। उन्होंने बताया कि आरोपित रात के अंधेरे में दुकानों के शटर तोड़कर अंदर प्रवेश करते थे और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है।