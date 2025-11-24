Hapur News: सीओ के औचक निरीक्षण से कोतवाली में मचा हड़कंप, कर्मचारियों को लगाई फटकार

संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ में कोतवाली में सोमवार को सीओ अनीता चौहान अचानक पहुंचीं और पूरे परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उनके पहुंचते ही स्टाफ में हलचल मच गई। उन्होंने सबसे पहले रिकॉर्ड रूम की फाइलों की स्थिति देखी और मालखाने में रखे सामान की जांच की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

निरीक्षण के दौरान ड्यूटी रजिस्टर, बीट फाइलें और महत्वपूर्ण प्रविष्टियां भी परखी गईं। सीओ ने परिसर में साफ सफाई की कमी पर नाराजगी जताई और तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित मामलों की विस्तृत जानकारी मांगी तथा संबंधित कर्मचारियों से देरी का कारण पूछा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी शिकायत के निस्तारण में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।