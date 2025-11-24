Hapur News: सीओ के औचक निरीक्षण से कोतवाली में मचा हड़कंप, कर्मचारियों को लगाई फटकार
हापुड़ कोतवाली में सीओ अनीता चौहान ने अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने रिकॉर्ड रूम, मालखाने और ड्यूटी रजिस्टर की जांच की। परिसर में सफाई की कमी पर नाराजगी जताई और लंबित मामलों में देरी पर कर्मचारियों को फटकार लगाई। उन्होंने स्टाफ को अनुशासन और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए और लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ में कोतवाली में सोमवार को सीओ अनीता चौहान अचानक पहुंचीं और पूरे परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उनके पहुंचते ही स्टाफ में हलचल मच गई। उन्होंने सबसे पहले रिकॉर्ड रूम की फाइलों की स्थिति देखी और मालखाने में रखे सामान की जांच की।
निरीक्षण के दौरान ड्यूटी रजिस्टर, बीट फाइलें और महत्वपूर्ण प्रविष्टियां भी परखी गईं। सीओ ने परिसर में साफ सफाई की कमी पर नाराजगी जताई और तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित मामलों की विस्तृत जानकारी मांगी तथा संबंधित कर्मचारियों से देरी का कारण पूछा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी शिकायत के निस्तारण में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
वहीं, निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टाफ को अनुशासन, सतर्कता और समयबद्ध कार्यप्रणाली को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। सीओ अनीता चौहान ने कहा कि कोतवाली में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुगम और व्यवस्थित माहौल मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि निरीक्षण की रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जाएगी और लापरवाही पाई जाने पर कड़ी कार्रवाई तय है।
