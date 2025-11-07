Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हापुड़: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर पुलिसकर्मियों ने थानों में गाया राष्ट्रगीत, पीएम मोदी का संबोधन सुना

    By Keshav TyagiEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 05:17 PM (IST)

    हापुड़ में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर पुलिसकर्मियों ने थानों में राष्ट्रगीत गाया। इस अवसर पर विशेष आयोजन किए गए, जिनमें पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी सुना गया, जिसका उद्देश्य पुलिस बल में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना था।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिसकर्मियों ने गाया राष्ट्रीय गीत। जागरण

    जागरण संवाददाता, हापुड़। राष्ट्रवाद के प्रतीक बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित हमारे राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम' की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिले में एक अनोखा उत्साह देखने को मिला। जिले के समस्त थानों और कार्यालयों में तैनात पुलिस बल ने सामूहिक रूप से इस गीत का गायन किया, जो देशभक्ति की लहर को और मजबूत करने वाला क्षण साबित हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस विशेष कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मियों ने न केवल गीत गाया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का भी सजीव प्रसारण देखा और सुना। यह आयोजन जिले भर में एक साथ आयोजित किया गया, जिसमें थाना-प्रभारी से लेकर कांस्टेबल तक सभी ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी में राष्ट्रवाद की भावना को प्रज्वलित करना और स्वतंत्रता संग्राम के इस अमर गीत की महत्ता को याद दिलाना था।

    image

    पुलिसकर्मियों ने सुना पीएम मोदी का संबोधन। जागरण

    राष्ट्रीय एकता के लिए महत्वपूर्ण कदम

    एसपी ज्ञानजय सिंह ने बताया कि यह आयोजन राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वन्दे मातरम, जो 1882 में बंकिमचंद्र की उपन्यास आनंदमठ में पहली बार प्रकट हुआ था। उसने स्वतंत्रता आंदोलन में लाखों हिंदुस्तानियों को प्रेरित किया। आज के इस समारोह ने उसी भावना को जीवंत कर दिया।

    कार्यक्रम के दौरान लिए पुलिसकर्मी एकजुट होकर गीत गाते और पीएम के संदेश पर ध्यान केंद्रित करते नजर दिखे। यह दृश्य न केवल प्रेरणादायक था, बल्कि जिले की शांति और व्यवस्था बनाए रखने वाले बल की देशभक्ति को भी उजागर करता है।