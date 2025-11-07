हापुड़: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर पुलिसकर्मियों ने थानों में गाया राष्ट्रगीत, पीएम मोदी का संबोधन सुना

जागरण संवाददाता, हापुड़। राष्ट्रवाद के प्रतीक बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित हमारे राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम' की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिले में एक अनोखा उत्साह देखने को मिला। जिले के समस्त थानों और कार्यालयों में तैनात पुलिस बल ने सामूहिक रूप से इस गीत का गायन किया, जो देशभक्ति की लहर को और मजबूत करने वाला क्षण साबित हुआ।

इस विशेष कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मियों ने न केवल गीत गाया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का भी सजीव प्रसारण देखा और सुना। यह आयोजन जिले भर में एक साथ आयोजित किया गया, जिसमें थाना-प्रभारी से लेकर कांस्टेबल तक सभी ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी में राष्ट्रवाद की भावना को प्रज्वलित करना और स्वतंत्रता संग्राम के इस अमर गीत की महत्ता को याद दिलाना था।