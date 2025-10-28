हापुड़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बलबीर हत्याकांड में दो गैंगस्टर गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ जनपद के धौलाना में कपूरपुर पुलिस ने रविवार देर शाम बलबीर हत्याकांड से जुड़े दो गैंगस्टर आरोपितों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपितों की पहचान रोहताश सिंह और साजिद के रूप में हुई है।

दोनों आरोपित सिरोधन क्षेत्र में बैंक के पास संदिग्ध रूप से घूमते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ गए। थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार पाण्डेय ने बताया कि इसी साल पारपा निवासी बलबीर की चार लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी।

इस वारदात के बाद पुलिस ने आरोपितों की तलाश में कई जगह दबिश दी थी। दो दिन पूर्व ही पुलिस ने चारों हत्यारोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, ताकि इन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सके।