Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हापुड़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बलबीर हत्याकांड में दो गैंगस्टर गिरफ्तार

    By Rahul Gahlot Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 10:28 PM (IST)

    हापुड़ के धौलाना में कपूरपुर पुलिस ने बलबीर हत्याकांड से जुड़े दो गैंगस्टर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रोहताश सिंह और साजिद नामक ये आरोपी सिरोधन क्षेत्र में पकड़े गए। पुलिस ने बताया कि बलबीर की हत्या के बाद आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है, गिरफ्तारी से गांव में शांति लौटी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ जनपद के धौलाना में कपूरपुर पुलिस ने रविवार देर शाम बलबीर हत्याकांड से जुड़े दो गैंगस्टर आरोपितों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपितों की पहचान रोहताश सिंह और साजिद के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोनों आरोपित सिरोधन क्षेत्र में बैंक के पास संदिग्ध रूप से घूमते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ गए। थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार पाण्डेय ने बताया कि इसी साल पारपा निवासी बलबीर की चार लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी।

    इस वारदात के बाद पुलिस ने आरोपितों की तलाश में कई जगह दबिश दी थी। दो दिन पूर्व ही पुलिस ने चारों हत्यारोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, ताकि इन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सके।

    बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रविवार देर शाम सिरोधन में घेराबंदी की और दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस का कहना है कि शेष दो फरार आरोपितों की तलाश में दबिश दी जा रही है। गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। बलबीर हत्याकांड के बाद से गांव पारपा में भय और तनाव का माहौल बना हुआ था।