दो फरार बदमाशों पर 20-20 हजार का इनाम, पुलिस ने सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखने का किया वादा

जागरण संवाददाता, हापुड़। पुलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह ने बुधवार को थाना गढ़मुक्तेश्वर और सिंभावली क्षेत्र में दर्ज मुकदमों में लगातार फरार चल रहे दो बदमाशों पर 20-20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।

पुलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि जिला मेरठ के थाना किठौर क्षेत्र के गांव भड़ौली के राहुल थाना गढ़मुक्तेश्वर में दर्ज एक मुकदमे में फरार चल रहा है।

वहीं, दूसरा बदमाश जिला बरेली के बारादरी चौक का आयुष थाना सिंभावली में दर्ज मुकदमे में फरार है। दोनों थानों की पुलिस टीम लगातार इन आरोपितों की तलाश में जुटी हुई है। दोनों के खिलाफ 20-20 हजार रुपये का इनाम धोषित किया गया है।