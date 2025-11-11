दिल्ली धमाके के बाद हापुड़ पुलिस अलर्ट, संदिग्धों से पूछताछ; चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। दिल्ली में धमाका कर बड़ी घटना को अंजाम दिए जाने पर हापुड़ पुलिस चाक चौबंद हो गई। तहसील क्षेत्र में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया तो अफरा-तफरी का माहौल हो गया।

सीओ स्तुति सिंह,कोतवाल मनोज कुमार बालियान ने पुलिस टीम के साथ कई स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया। सड़कों पर आते जाते हल्के वाहनों को रोककर तलाशी ली वहीं संवेदनशील स्थानों पर संदिग्धों को रोका तो अफरा-तफरी जैसा माहौल हो गया।