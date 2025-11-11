दिल्ली धमाके के बाद हापुड़ पुलिस अलर्ट, संदिग्धों से पूछताछ; चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर
दिल्ली में धमाके के बाद हापुड़ पुलिस सतर्क हो गई है। तहसील क्षेत्र में जगह-जगह चेकिंग अभियान चलाया गया और वाहनों की तलाशी ली गई। सीओ स्तुति सिंह ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने का आग्रह किया। पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है।
संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। दिल्ली में धमाका कर बड़ी घटना को अंजाम दिए जाने पर हापुड़ पुलिस चाक चौबंद हो गई। तहसील क्षेत्र में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया तो अफरा-तफरी का माहौल हो गया।
सीओ स्तुति सिंह,कोतवाल मनोज कुमार बालियान ने पुलिस टीम के साथ कई स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया। सड़कों पर आते जाते हल्के वाहनों को रोककर तलाशी ली वहीं संवेदनशील स्थानों पर संदिग्धों को रोका तो अफरा-तफरी जैसा माहौल हो गया।
सीओ स्तुति सिंह ने कहा कि क्षेत्र में सभी शांति पूर्ण हालात के चाहने वाले है।सीओ ने कहा कि अपवाहों पर ध्यान न दें कही कोई मामला हो तो पुलिस को अवगत कराए। पुलिस जनता की सुरक्षा में सदैव तत्पर है।
