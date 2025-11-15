दिल्ली ब्लास्ट के बाद हापुड़ में सतर्क हुआ पुलिस विभाग, रोडवेज डिपो पर चलाया सघन चेकिंग अभियान

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर(हापुड़)। गढ़ रोडवेज डिपो में बस और गाड़ियों में सीओ ने भारी पुलिस बल के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद तीर्थ नगरी में भी पुलिस अलर्ट पर है।

मेरठ मार्ग पर रोडवेज डिपो में सीओ स्तुति सिंह ने शुक्रवार को भारी पुलिस बल के साथ चेकिंग के दौरान लोगों को जागरूक किया।

सीओ स्तुति सिंह ने सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध वाहन व सामान आदि की तलाशी ली। उन्होंने बताया तीर्थ नगरी में सुरक्षा को लेकर दिल्ली में हुए धमाके के बाद चेकिंग की जा रही हैं। चेकिंग के दौरान संदिग्ध लोगों की तलाशी लेते हुए पूछताछ की। स्तुति सिंह ने व्यापारियों से कहां सभी अपने सीसीटीवी कैमरे को सही रखें जिससे किसी भी संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा सकती हैं।