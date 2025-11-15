Language
    दिल्ली ब्लास्ट के बाद हापुड़ में सतर्क हुआ पुलिस विभाग, रोडवेज डिपो पर चलाया सघन चेकिंग अभियान

    By Dhrub Sharma Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 01:21 PM (IST)

    दिल्ली में ब्लास्ट होने के बाद हापुड़ का पुलिस विभाग सतर्क हो गया है। रोडवेज डिपो पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें यात्रियों के सामान की बारीकी से जांच की गई। पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

    रोडवेज डिपो पर चेकिंग करते पुलिसकर्मी। जागरण

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर(हापुड़)। गढ़ रोडवेज डिपो में बस और गाड़ियों में सीओ ने भारी पुलिस बल के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद तीर्थ नगरी में भी पुलिस अलर्ट पर है।
    मेरठ मार्ग पर रोडवेज डिपो में सीओ स्तुति सिंह ने शुक्रवार को भारी पुलिस बल के साथ चेकिंग के दौरान लोगों को जागरूक किया।

    सीओ स्तुति सिंह ने सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध वाहन व सामान आदि की तलाशी ली। उन्होंने बताया तीर्थ नगरी में सुरक्षा को लेकर दिल्ली में हुए धमाके के बाद चेकिंग की जा रही हैं। चेकिंग के दौरान संदिग्ध लोगों की तलाशी लेते हुए पूछताछ की। स्तुति सिंह ने व्यापारियों से कहां सभी अपने सीसीटीवी कैमरे को सही रखें जिससे किसी भी संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा सकती हैं।

    इस दौरान सार्वजनिक स्थलों पर संदिग्ध व्यक्ति व सामान आदि की तलाशी ली गई, बस स्टैंड आदि स्थानों पर घूम रहे लोगों से पूछताछ की गई। वहीं सुरक्षा को लेकर सीओ स्तुति सिंह ने दिशा निर्देश दिए हैं कि प्रवेश करने वाले बॉर्डर पर भी बैरियर लगाकर चेकिंग की जाए। और चेकिंग के दौरान लापरवाही न बरती जाए। इसको लेकर सभी थानों को निर्देश दिए गए है।