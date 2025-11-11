Language
    दिल्ली धमाके के बाद हापुड़ में अलर्ट, एसपी ने चेताया; बिना आधार के होटलों में रुकना प्रतिबंधित

    By Dharampal Arya Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 08:14 AM (IST)

    दिल्ली में कार बम विस्फोट के बाद हापुड़ जिले में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बाजारों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। संदिग्ध व्यक्तियों और लावारिस वाहनों की जांच की जा रही है। लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देने की अपील की गई है। अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी गई है।

    दिल्ली में कार बम विस्फोट के बाद हापुड़ जिले में अलर्ट जारी किया गया है।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। दिल्ली में हुए कार बम विस्फोट के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। एनसीआर का संवेदनशील जिला होने के कारण हापुड़ में आपातकालीन व्यवस्था की गई है और चेकिंग बढ़ा दी गई है। बाजारों के साथ-साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, मंदिर, टोल प्लाजा, घनी आबादी वाले इलाकों और सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग शुरू कर दी गई है।

    लोगों को घरों के अंदर रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना पुलिस को देने की सलाह दी गई है। रेलवे स्टेशन पर संदिग्धों, उनके सामान और लावारिस वाहनों की जांच की जा रही है। पुलिस ने सभी प्रमुख बाजारों और सरकारी भवनों के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। वाहनों की जांच तेज कर दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

    एसपी कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि दिल्ली बम विस्फोट के बाद हापुड़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। भीड़भाड़ वाले इलाकों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मंदिरों, प्रमुख बाजारों, टोल प्लाजा और बस स्टैंड पर चेकिंग की जा रही है। होटलों में भी चेकिंग शुरू कर दी गई है। बिना आधार कार्ड के किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं होगी।

    रेलवे स्टेशन पर संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। दोनों संदिग्धों और उनके सामान की जाँच की जा रही है। एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष से पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेज पर नज़र रखी जा रही है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों पर पुलिस तैनात कर दी गई है।

    लावारिस वाहन खड़े मिले 

    पुलिस को रेलवे स्टेशन पर चार लावारिस कारें खड़ी मिलीं। सात कारें कई दिनों से वहाँ खड़ी थीं। उनके वाहन पंजीकरण नंबरों के आधार पर, उनके मालिकों के बारे में जानकारी जुटाई गई और उनसे पूछताछ की गई। पुलिस ने इनमें से तीन कारों के मालिकों से बात की है।

    उन्होंने अपनी कारें रेलवे स्टेशन परिसर में खड़ी की थीं और तीन-चार दिन पहले चले गए थे। इसे आरपीएफ की लापरवाही माना जा रहा है। चार अन्य कारों के मालिकों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। उनके वाहन पंजीकरण नंबर बंद हैं। ऐसे वाहनों पर निगरानी रखी गई है।

    जागरूक नागरिकों का दायित्व निभाने की अपील 

    जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक पांडे ने जनता से जागरूक नागरिक होने के नाते अपना दायित्व निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी लावारिस या संदिग्ध वस्तु या वाहन की सूचना पुलिस को दे। अपने आस-पास किसी भी घर या जगह में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध गतिविधि की सूचना दें। अफवाहों पर ध्यान न दें और कानून को अपने हाथ में न लें।

    अस्पतालों और दमकल विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। लोगों से कहा गया है कि जब तक बहुत ज़रूरी न हो, घर से बाहर न निकलें। विद्युत निगम को बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

    घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सतर्क रहें और पुलिस व प्रशासन द्वारा जारी आदेशों और निर्देशों का पालन करें। बाज़ारों या सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएँ। अफवाहों पर ध्यान न दें। इंटरनेट पर अनावश्यक संदेश प्रसारित या फॉरवर्ड न करें।
    - अभिषेक पाण्डेय - ज़िला मजिस्ट्रेट।