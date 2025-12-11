Hapur News: पुलिस मुठभेड़ में शातिर चोर शाहिद घायल, पैर में लगी गोली
हापुड़ में पुलिस मुठभेड़ के दौरान शातिर चोर शाहिद घायल हो गया। मुठभेड़ में शाहिद के पैर में गोली लगी। पुलिस ने शाहिद को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की ...और पढ़ें
केशव त्यागी , हापुड़। कोतवाली पुलिस व बदमाशों के बीच बृहस्पतिवार देर रात श्यामनगर रेलवे अंडरपास के निकट मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली पैर में लगने से शातिर चोर घायल हो गया।
वहीं पुलिस को चकमा देकर बदमाश का साथी मौके से फरार हो गया। घायल अवस्था में पुलिस ने बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। गिरफ्तार बदमाश से अवैध हथियार, चोरी का माल और बिना नंबर प्लेट लगी बाइक बरामद हुई है। पुलिस फरार बदमाश की तलाश कर रही है।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि बृहस्पतिवार देर रात वह पुलिस टीम के साथ श्याम नगर रेलवे अंडरपास के निकट चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच मुखबिर ने सूचना दी की बाइक पर सवार एक बदमाश किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के इरादे से रेलवे फाटक की तरफ आ रहा है।
इस पर उन्होंने टीम के साथ रेलवे फाटक के पास चेकिंग अभियान शुरू किया। इसी बीच बाइक सवार दो संदिग्ध पुलिस को आता दिखाई दिए। रुकने का इशारा करने पर उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए मौके से फरार होने का प्रयास किया। जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी कर ली।
इस दौरान पुलिस की गोली पर में लगने से एक बदमाश घायल हो गया जबकि उसका साथ ही अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाश कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला करीमपुर का शाहिद उर्फ शहजाद है। बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस, चांदी के सिक्के, पायल और बिना नंबर प्लेट की एक स्प्लेंडर बाइक बरामद की गई है।
प्रारंभिक पूछताछ में शाहिद ने बताया कि हाल ही में उसने साथियों संग मिलकर आदर्श नगर में हुई एक चोरी की घटना को अंजाम दिया था। शाहिद उर्फ शहजाद शातिर किस्म का अपराधी है। उसके खिलाफ चोरी, लूट आदि से जुड़े करीब एक दर्जन अभियोग विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं। पुलिस फरार आरोपित की तलाश में जुटी है। जल्दी उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
