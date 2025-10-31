NH-9 पर हाइड्रा क्रेन में लगी भीषण आग, चालक ने छलांग लगाकर जान बचाई; दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर बनी जाम की स्थिती
हापुड़ में NH-9 पर एक हाइड्रा क्रेन में अचानक आग लग गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। आग लगने के कारण दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। पुलिस और प्रशासन जाम खुलवाने में जुटे रहे।
जागरण संवाददाता, पिलखुवा। पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर पुल के ऊपर गुरुवार रात एक चलती हाइड्रा क्रेन में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरी मशीन धूं-धूं कर जलने लगी और आग की ऊंची-ऊंची लपटें दूर तक दिखाई देने लगीं।
यह दृश्य इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोग सहम गए। हाइड्रा चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत वाहन से छलांग लगा दी और किसी तरह अपनी जान बचा ली। आग लगने की घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया।
जैसे ही हाइड्रा में आग की लपटें उठीं, वहां से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों ने अपने वाहन रोक दिए। इससे दिल्ली-लखनऊ हाइवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं और जाम की स्थिति बन गई। राहगीरों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई।
कुछ लोग वीडियो बनाने में जुट गए, तो कुछ ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। इंटरनेट मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से वायरल होने लगा।
मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम
सूचना मिलते ही पिलखुवा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्यौपाल सिंह तुरंत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उनके साथ दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने का काम शुरू किया।
हाइड्रा में रखे हाइड्रोलिक तेल और अन्य ज्वलनशील पदार्थों के कारण आग तेजी से फैल रही थी। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार टीम को सफलता मिल गई।
पुलिस ने क्षतिग्रस्त हाइड्रा को क्रेन की मदद से हटवाया और यातायात व्यवस्था को सुचारू कराया। इस दौरान हजारों वाहन फंसे रहे, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि, दमकल विभाग की टीम ने कहा है कि विस्तृत जांच के बाद ही आग लगने के सटीक कारणों की जांच की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।