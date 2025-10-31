NH-9 पर हाइड्रा क्रेन में लगी भीषण आग, चालक ने छलांग लगाकर जान बचाई; दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर बनी जाम की स्थिती

जागरण संवाददाता, पिलखुवा। पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर पुल के ऊपर गुरुवार रात एक चलती हाइड्रा क्रेन में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरी मशीन धूं-धूं कर जलने लगी और आग की ऊंची-ऊंची लपटें दूर तक दिखाई देने लगीं।

यह दृश्य इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोग सहम गए। हाइड्रा चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत वाहन से छलांग लगा दी और किसी तरह अपनी जान बचा ली। आग लगने की घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया।

जैसे ही हाइड्रा में आग की लपटें उठीं, वहां से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों ने अपने वाहन रोक दिए। इससे दिल्ली-लखनऊ हाइवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं और जाम की स्थिति बन गई। राहगीरों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई।

कुछ लोग वीडियो बनाने में जुट गए, तो कुछ ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। इंटरनेट मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम सूचना मिलते ही पिलखुवा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्यौपाल सिंह तुरंत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उनके साथ दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने का काम शुरू किया।