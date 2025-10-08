हापुड़ में हाईवे के पास जंगल में मिला नर कंकाल, खोपड़ी गायब होने से सनसनी; पुलिस के उड़े होश
हापुड़ के पिलखुवा में राजमार्ग के पास जंगल में एक नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। कंकाल की खोपड़ी गायब है जिससे पहचान मुश्किल हो गई है। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है और गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है। कंकाल मिलने से इलाके में दहशत है।
जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना पिलखुवा के राष्ट्रीय राजमार्ग-09 स्थित सरस्वती मेडिकल कॉलेज से सटे जंगल में मंगलवार दोपहर एक मानव कंकाल मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया।
कंकाल की खास बात यह है कि उसकी खोपड़ी गायब है, जिससे इसकी पहचान और मौत के कारण का पता लगाना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। हालांकि, पुलिस सूत्रों के अनुसार मामला प्रेम-प्रसंग के चलते हत्या का है। वहीं, अधिकारी जल्द ही वारदात का पर्दाफाश करने का दावा कर रहे हैं।
राहगीरों ने देखा कंकाल, सूचना पर दौड़ी पुलिस
मंगलवार सुबह के वक्त राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी कि जंगल में एक मानव कंकाल पड़ा है। इस सूचना पर पुलिस के होश उड़ गए। थाना पिलखुवा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जंगल की बारीकी से तलाशी ली।
प्रारंभिक जांच में पाया गया कि कंकाल काफी पुराना है और केवल हड्डियों का ढांचा बचा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कंकाल की खोपड़ी मौके पर नहीं मिली, जिसने इस रहस्य को और गहरा कर दिया।
फारेंसिक जांच शुरू, सुराग की तलाश
पुलिस ने तुरंत फारेंसिक टीम को बुलाया, जिसने मौके से हड्डियों और आसपास के मिट्टी जैसे साक्ष्यों के नमूने एकत्र किए। यह नमूने पहचान और मौत के कारण का पता लगाने के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। पुलिस के अनुसार, कंकाल के आसपास कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली, जिससे तत्काल पहचान हो सके।
सीसीटीवी और गुमशुदगी की फाइलें खंगाली रही पुलिस
पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है और नजदीकी थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्टों को एकत्र कर रही है। इसके अलावा, आसपास के गांवों और इलाकों में पूछताछ भी तेज कर दी गई है।
सीओ अनीता चौहान ने बताया कंकाल किसका है यह अभी स्पष्ट नहीं है। फारेंसिक रिपोर्ट से मौत के कारण और समय का पता चलेगा। हम हर संभव कोण से जांच कर रहे हैं और जल्द ही इस रहस्य से पर्दा उठेगा।
इलाके में दहशत, अटकलों का दौर
कंकाल मिलने की खबर फैलते ही पिलखुवा और आसपास के इलाकों में सनसनी मच गई। स्थानीय लोग तरह-तरह की अटकलें लगा रहे हैं। कुछ का मानना है कि यह किसी पुरानी गुमशुदगी का मामला हो सकता है, तो कुछ इसे अपराध से जोड़कर देख रहे हैं। खोपड़ी के गायब होने से कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह जानवरों का काम है, या इसके पीछे कोई साजिश है।
क्या है इस रहस्य का सच
पुलिस और फारेंसिक जांच के नतीजों पर सभी की नजरें टिकी हैं। अधिकारियों ने दावा किया है कि जल्द ही इस मामले का पर्दाफाश होगा। वहीं, पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मामला प्रेम-प्रसंग के चलते की गई हत्या का है। मामले में पुलिस ने कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हालांकि, अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।