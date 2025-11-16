Language
    Hapur News: हाईवे से टकराकर बिना ड्राइवर के 50 मीटर तक दौड़ती रही बाइक, CCTV कैमरे में कैद हुआ हादसा

    By Dharampal Arya Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 11:05 AM (IST)

    हापुड़ में एक अनोखी घटना घटी। एक बाइक हाईवे पर वाहन से टकराने के बाद बिना ड्राइवर के 50 मीटर तक दौड़ती रही। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे लोगों में आश्चर्य फैल गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं।

    बिना चालक के दौड़ती बाइक। 

    संवाद सहयोगी, पिलखुवा। कोतवाली क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर शिवा ढाबा के समीप शनिवार को एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकरा गई। टक्कर के साथ ही बाइक सवार दोनों लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए, जबकि बाइक झटके के साथी सीधी हो गई और चालक के बिना ही करीब पचास मीटर तक दौड़ती हुई ढाबे की पार्किंग में घुस गई। पूरा घटनाक्रम ढाबे पर लगे सीसीटीवी में साफ दिखाई दिया है।

    पुलिस के अनुसार, हादसे के समय बाइकसवार गाजियाबाद से हापुड़ की ओर आ रही थी। उस पर गांव कांवी के 55 वर्षीय भोपाल और उनका पुत्र 25 वर्षीय चरण सिंह सवार थे। अचानक नियंत्रण बिगड़ने पर बाइक सीधे रेलिंग से भिड़ गई। जोरदार टक्कर के चलते दोनों सड़क पर दूर जाकर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी दौरान बाइक झटके के साथ सीधी होकर बिना चालक के ही हाइवे पर दौड़ने लगी। वह करीब 50 मीटर आगे जागर ढाबे की पार्किंग में जाकर रुकी।

    घटना के बाद राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस के अनुसार बाइक असंतुलित होने से हादसा हुआ प्रतीत होता है, जबकि वास्तविक कारण सीसीटीवी फुटेज और जांच के बाद स्पष्ट होगा। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्योपाल सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई थी और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जांच की जा रही है।

    हो सकता था बड़ा हादसा 

    हाईवे पर तेज रफ्तार दौड़ती हुई बाइक करीब 50 मीटर तक चली गई। इस दौरान हाईवे पर अन्य वाहनों का आवागमन तेजी से हो रहा था। इस दौरान बिना चालक के दौड़ती बाइक हाईवे पर कट से दूसरी लेन में पहुंची और वहां से होकर शिवा होटल के पार्किंग स्थल तक पहुंच गई। इसको इत्तफाक ही कहेंगे कि हाईवे के दोनों ओर दौड़ते वाहन बाइक से नहीं टकराए। अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।