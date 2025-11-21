Hapur News: 9 दुकानों की हुई नीलामी, 2.40 करोड़ रुपये की लगी बोली

संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ में नगर पालिका में दुकानों की नीलामी में खरीदारों की भारी भीड़ देखी गई। नगर पालिका द्वारा तय बारह दुकानों की नीलामी में से नौ की नीलामी पूरी हो सकी। जिन पर दो करोड़ चालीस लाख रुपये तक की बोली लगी। नीलामी के दौरान पचपन लाख रुपये की राशि जमा कराई गई।

सुबह से शुरू हुई नीलामी में पचास से अधिक खरीदार शामिल हुए। हर दुकान पर खरीदारों के बीच कई चरणों में बोली लगी और अधिकांश दुकानों पर बोली पहले से अनुमानित मूल्य से कहीं अधिक पहुंच गई।

अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि नीलामी पूरी तरह नियमों के अनुसार और पारदर्शी तरीके से कराई गई है। शेष दुकानों की नीलामी भी जल्द ही कराई जाएगी।

नीलामी प्रक्रिया के दौरान अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह, संपत्ति लिपिक करणपाल और क्लर्क कृष्णपाल मौजूद रहे।