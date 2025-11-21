Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hapur News: 9 दुकानों की हुई नीलामी, 2.40 करोड़ रुपये की लगी बोली

    By Dharampal Arya Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 07:22 PM (IST)

    हापुड़ नगर पालिका में दुकानों की नीलामी में भारी भीड़ देखी गई। बारह में से नौ दुकानों की नीलामी हुई, जिससे दो करोड़ चालीस लाख रुपये की बोली लगी। नीलामी में पचपन लाख रुपये जमा हुए। अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि नीलामी नियमों के अनुसार हुई। शेष दुकानों की नीलामी जल्द होगी।  

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ में नगर पालिका में दुकानों की नीलामी में खरीदारों की भारी भीड़ देखी गई। नगर पालिका द्वारा तय बारह दुकानों की नीलामी में से नौ की नीलामी पूरी हो सकी। जिन पर दो करोड़ चालीस लाख रुपये तक की बोली लगी। नीलामी के दौरान पचपन लाख रुपये की राशि जमा कराई गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुबह से शुरू हुई नीलामी में पचास से अधिक खरीदार शामिल हुए। हर दुकान पर खरीदारों के बीच कई चरणों में बोली लगी और अधिकांश दुकानों पर बोली पहले से अनुमानित मूल्य से कहीं अधिक पहुंच गई।

    अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि नीलामी पूरी तरह नियमों के अनुसार और पारदर्शी तरीके से कराई गई है। शेष दुकानों की नीलामी भी जल्द ही कराई जाएगी।

    नीलामी प्रक्रिया के दौरान अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह, संपत्ति लिपिक करणपाल और क्लर्क कृष्णपाल मौजूद रहे।