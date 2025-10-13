Language
    Hapur News: नया टैक्स सिस्टम लागू, नपा क्षेत्र के विस्तार करने के प्रस्ताव पर भी लगी मुहर

    By Mukul Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 10:56 PM (IST)

    हापुड़ नगर पालिका बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए। इनमें नया टैक्स सिस्टम लागू करने और नगर पालिका की सीमा का विस्तार करने जैसे अहम फैसले शामिल हैं। सभासदों ने विकास कार्यों में हो रही देरी पर अपनी समस्याएं रखीं। बैठक में शहर के विकास से जुड़े लगभग 30 करोड़ रुपये के 144 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

    हापुड़ नगर पालिका बोर्ड की बैठक में नया टैक्स सिस्टम लागू करने का लिया गया निर्णय।


    जागरण संवाददाता, हापुड़। नगर पालिका की बोर्ड बैठक सोमवार को सभासदों की नोकझोंक के बीच संपन्न हो गई। बैठक में पिछले तीन माह से अटके पड़े विकास कार्यों के कराने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सभासदों ने हाथों में विभिन्न कार्यों के न कराने से परेशान होकर विरोध के बैनर लेकर प्रदर्शन भी किया। अधूरा एजेंडा पढ़कर करीब 30 करोड़ रुपये के 144 प्रस्तावों को पास कर दिया गया।

    इन प्रस्तावों में शासनादेश के अनुसार नया टैक्स सिस्टम व नगर पालिका की सीमा विस्तार कराने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए हैं। इसके अलावा शहर की सड़क, नाली-नाले के अटके पड़े प्रस्तावों को भी पास कर दिया गया है। प्रस्तुत है बोर्ड बैठक को लेकर एक रिपोर्ट...

    सभासदों ने रखी अपनी समस्याएं

    पालिकाध्यक्ष पुष्पा देवी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभासद अमित शर्मा मोनू बजरंग व आदित्य सूद ने बंदरों व कुत्तों की समस्या रखी। रिजवान ने नियम विरुद्ध लगे यूनिपोल को हटवाने, सभासद विकास दयाल ने नाले की सफाई कराने व डा. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कराने, नितिन पाराशर समेत अन्य सभासदों ने विकास कार्य न कराने पर टैक्स न देने के लिए कहा। इस दौरान जमकर प्रदर्शन हुआ। रुद्राक्ष त्यागी ने सफाई कराने, डीजल उपलब्ध कराने, सुनीता वर्मा ने वार्ड में पेयजल व्यवस्था सही कराने, ठेकेदार के भुगतान करने पर विरोध दर्ज कराया।

    इन मोहल्लों में होंगे विकास कार्य

    मोदीनगर रोड के पास मोड़ तक 38.60 लाख, इंद्रगढ़ी मोहल्ले में 18.96 लाख, दस्तोई रोड आदर्शनगर कालोनी में 31.11 लाख से आरसीसी नाले का निर्माण होगा। न्यू सुभाषनगर में 37.67 लाख से भूमि की चारदीवारी कराई जाएगी। मोती कालोनी में 38.92 लाख से इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण होगा। अन्य वार्डों में नालों और सड़कों का निर्माण होगा।

    65 तक ही पढ़े जा सके प्रस्ताव

    बोर्ड बैठक में अजीबो-गरीब स्थिति देखने को मिली। एजेंडे में कुल 144 प्रस्ताव थे, इनमें से केवल 65 प्रस्तावों को ही पढ़ा जा सका। इसके बाद कुछ सभासद खड़े हो गए और उन्होंने शेष बचे प्रस्तावों को पढ़ने नहीं दिया। बाकी प्रस्तावों पर चर्चा तक नहीं हो सकी। ऐसे में सभी सभासद सभागार से बाहर चले गए।

    कुत्ते-बंदरों के आतंक से मिलेगी राहत

    बोर्ड बैठक में बंदरों को पकड़वाने व कुत्तों की नसबंदी कराने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है। पाालिका द्वारा 950 रुपये प्रति बंदर के हिसाब से पकड़वाया जाएगा। इसके अलावा 1650 रुपये प्रति कुत्ते की नसबंदी कराई जाएगी। इन्हें पड़कवाकर दूसरे स्थानों पर छोड़ने के लिए खर्चा होगा। इस बार पहले के मुकाबले दो सौ रुपये प्रति बंदर और चार सौ रुपये प्रति कुत्ते पर अतिरिक्त खर्च किए जाएंगे।

    नए शासनादेश से जमा होगा टैक्स

    बोर्ड बैठक में टैक्स को लेकर जून 2024 का शासनादेश अब शहर में लागू हो गया है। बोर्ड बैठक में गृह, जल और सीवर कर को लेकर भी प्रस्ताव पास हो गया है। इसके बाद अब भवनों पर ढाई प्रतिशत जल कर घटेगा जबकि, चार प्रतिशत गृह कर बढ़ जाएगा। वहीं, अनावासीय भवन स्वामियों को आवासीय का चार गुना टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इन्हें नए शासनादेश के अनुसार नगर पालिका को दो व तीन गुना ही अधिकतम टैक्स देना होगा।

    नगर पालिका में 22 गांव होंगे शामिल

    नगर पालिका सीमा में 22 गांवों को शामिल किया जाएगा। इन गांवों में ततारपुर औद्योगिक क्षेत्र, निजामपुर, अच्छेजा, श्यामनगर, सबली, गोयना, जसरुपनगर, असौड़ा, दोयमी, धनौरा, जरोठी, पटना, मुरादपुर, सिमरौली, लोदीपुर के शेष सभी खसरा नंबर औद्योगिक क्षेत्र सहित, सुल्तानपुर, मंसूरपुर, गोंदी, इंटौरी, सादकपुर, अकड़ौली, रामपुर शामिल हैं।

    सभी प्रस्ताव चर्चा के बाद पास हो गए हैं। अब नगर में विकास कार्य कराने शुरू करा दिए जाएंगे। - संजय कुमार मिश्रा, ईओ, नगर पालिका