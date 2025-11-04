शराब ठेके पर युवक की चाकू से वार करके हत्या, सनसनीखेज वारदात से इलाके में फैली दहशत

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में थाना देहात क्षेत्र में सोमवार की रात किठोर रोड पर शराब के ठेके के पास कुछ युवकों ने खुलेआम एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतक की पहचान 25 वर्षीय अरमान पुत्र इमरान निवासी गांव असौड़ा, देहात हापुड़ के रूप में हुई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर सोमवार की रात 2:30 बजे मुकदमा दर्ज कर लिया।

बताया गया कि अरमान का निकाह छह महीने पहले ही हुआ था। वह किठोर रोड पर स्थित शराब के ठेके के पास कैंटीन पर काम करता था। कैंटीन अरमान के रिश्तेदार की है, जबकि अरमान के पिता भी पास में एक शोरूम में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि गांव के तीन युवकों ने कैंटीन पर पहले से ही अरमान की हत्या करने की साजिश रच रखी थी।

जांच में पता चला कि अरमान कैंटीन पर गया, उसके पास कोल्डड्रिंक थी। जैसे ही अरमान ने कोल्डड्रिंक पीने के लिए हाथ उठाया तो तीनों ने उस पर हमला कर दिया। एक चाकू उसकी बगल में घोंप दिया, दूसरा पेट के नीचे और तीसरा सिर पर घोंपा गया। तीनों युवक हमले के बाद फरार हो गए।