शराब ठेके पर युवक की चाकू से वार करके हत्या, सनसनीखेज वारदात से इलाके में फैली दहशत
हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र में किठोर रोड पर शराब के ठेके के पास कुछ युवकों ने 25 वर्षीय अरमान की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान असौड़ा गांव के इमरान के पुत्र के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अरमान एक कैंटीन में काम करता था और उस पर कोल्डड्रिंक पीने के दौरान हमला किया गया। अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में थाना देहात क्षेत्र में सोमवार की रात किठोर रोड पर शराब के ठेके के पास कुछ युवकों ने खुलेआम एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए।
मृतक की पहचान 25 वर्षीय अरमान पुत्र इमरान निवासी गांव असौड़ा, देहात हापुड़ के रूप में हुई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर सोमवार की रात 2:30 बजे मुकदमा दर्ज कर लिया।
बताया गया कि अरमान का निकाह छह महीने पहले ही हुआ था। वह किठोर रोड पर स्थित शराब के ठेके के पास कैंटीन पर काम करता था। कैंटीन अरमान के रिश्तेदार की है, जबकि अरमान के पिता भी पास में एक शोरूम में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि गांव के तीन युवकों ने कैंटीन पर पहले से ही अरमान की हत्या करने की साजिश रच रखी थी।
जांच में पता चला कि अरमान कैंटीन पर गया, उसके पास कोल्डड्रिंक थी। जैसे ही अरमान ने कोल्डड्रिंक पीने के लिए हाथ उठाया तो तीनों ने उस पर हमला कर दिया। एक चाकू उसकी बगल में घोंप दिया, दूसरा पेट के नीचे और तीसरा सिर पर घोंपा गया। तीनों युवक हमले के बाद फरार हो गए।
इसके बाद घायल अरमान को एटमॉस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उसे रेफर किया गया। उपचार के दौरान अरमान की मौत हो गई। अरमान की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।
देहात थाना इंस्पेक्टर ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है। पुलिस की दो टीम उनकी तलाश में लगाई गई है। जल्द ही मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।
