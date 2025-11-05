Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हापुड़ में ठेला संचालक की हत्या के हत्यारोपी की तलाश में खाक छान रही खाकी, खौफनाक थी वारदात

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 10:43 PM (IST)

    हापुड़ के किठौर मार्ग पर अंडे के पैसे मांगने पर दो भाइयों ने कैंटीन संचालक के भतीजे अरमान की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने एक आरोपी अमन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी आदिश की तलाश जारी है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में अंडों के रुपये मांगने पर दो सगे भाइयों ने थाना देहात क्षेत्र के किठौर मार्ग स्थित कैंटीन संचालक के भतीजे की चाकू से वार कर हत्या कर दी। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने दोनों नामजद हत्यारोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस एक हत्यारोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दूसरे हत्यारोपित की तलाश में पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश दी। मगर, अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    बता दें कि गांव असौड़ा के मोहल्ला बकंद के जुल्फिकार की किठौर मार्ग पर उवेश गुलजार कन्फेक्शनरी के नाम से कैंटीन है। सोमवार शाम वह उसका भतीजा अरमान दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसके पीछे-पीछे गांव के मोहल्ला अहसान नगर का अमन और उसका छोटा भाई आदिश वहां पहुंच गए। अंडे लेने के बाद रुपये मांगने पर दोनों ने विवाद शुरू कर दिया।

    इसी बीच अमन ने अरमान की बगल में चाकू घोंप दिया। जैसी ही अरमान लहूलुहान होकर जमीन पर गिरा वैसे ही आदिश ने उस पर ईंट से हमला कर दिया। घायल अरमान को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया।

    जहां से उसे गढ़ रोड स्थित निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मगर, रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस ने अमन और आदिश के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने अमन को गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को पुलिस ने हत्यारोपित को न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

    थाना देहात प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार ने बताया कि पुलिस फरार हत्यारोपित की तलाश कर रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

     