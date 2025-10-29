हापुड़ में परचून की दुकान पर बैठे मां-बेटे पर हमला, मोबाइल फोन तोड़ा
हापुड़ में एक परचून की दुकान पर बैठी मां और बेटे पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश कर रही है।
केशव त्यागी , हापुड़। मामूली कहासुनी को लेकर थाना हाफिजपुर क्षेत्र के गांव नवादा में परचून की दुकान चलाने वाले मां-बेटे पर गांव के ही कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोपितों ने पीड़ित पक्ष का मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। ग्रामीणों के आते देख आरोपित जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में गांव नवादा के सोहित वर्मा ने पुलिस को बताया कि वह अपनी मां संतोष के साथ 26 अक्टूबर को अपनी दुकान पर बैठे था। तभी गांव का ही रमेश दुकान के बाहर आया और गाली-गलौच शुरू कर दी। विरोध करने पर रमेश ने अपने स्वजन को बुला लिया। आरोपियों ने धारदार हथियार से मां-बेटे पर हमला किया, जिसमें दोनों घायल हो गए। आरोपितों ने सोहित का मोबाइल फोन तोड़ भी दिया गया।
शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपित धमकी देकर भाग निकले। मौके पर पहुंची पुलिस ने तलाशी ली, लेकिन आरोपित नहीं मिले। थाना हाफिजपुर प्रभारी प्रवीन कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर रमेश व उसके स्वजन मंजू, ममतेश और लक्की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।