हापुड़ में परचून की दुकान पर बैठे मां-बेटे पर हमला, मोबाइल फोन तोड़ा

केशव त्यागी , हापुड़। मामूली कहासुनी को लेकर थाना हाफिजपुर क्षेत्र के गांव नवादा में परचून की दुकान चलाने वाले मां-बेटे पर गांव के ही कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोपितों ने पीड़ित पक्ष का मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। ग्रामीणों के आते देख आरोपित जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में गांव नवादा के सोहित वर्मा ने पुलिस को बताया कि वह अपनी मां संतोष के साथ 26 अक्टूबर को अपनी दुकान पर बैठे था। तभी गांव का ही रमेश दुकान के बाहर आया और गाली-गलौच शुरू कर दी। विरोध करने पर रमेश ने अपने स्वजन को बुला लिया। आरोपियों ने धारदार हथियार से मां-बेटे पर हमला किया, जिसमें दोनों घायल हो गए। आरोपितों ने सोहित का मोबाइल फोन तोड़ भी दिया गया।