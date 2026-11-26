केशव त्यागी, हापुड़। भाई के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज होने से क्षुब्ध एक युवक ने सदर विधायक के घर के बाहर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। युवक की इस हरकत से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्वजन और स्थानीय लोगों ने किसी तरह उसे रोक लिया। युवक ने चौकी अयोध्यापुरी प्रभारी पर मिलीभगत कर उसके भाई को चोरी के मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। उसने अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।

छत के रास्ते घर में चोरी हुई बता दें कि थाना देहात क्षेत्र के मोहल्ला शिवचरणपुरा में 30 सितंबर को नीतू पत्नी कमल के घर में चोरी हुई थी। नीतू की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार, वह परिवार के साथ दुकान पर गई थीं। इसी दौरान छत के रास्ते घर में चोरी हुई।

एक अक्टूबर की सुबह घर लौटने पर संदूक का ताला टूटा मिला। संदूक में रखी तीन जोड़ी पाजेब, बच्चे के चांद-सूरज, एक जोड़ी कान के कुंडल, टूटी-फूटी चांदी और 80 हजार रुपये गायब थे। इसके अलावा 20 हजार रुपये की नकदी से भरी गुल्लक भी चोरी हो गई थी।

दरोगा पर मिलीभगत का आरोप नीतू ने तहरीर में मोहल्ले के ही मोंटी को नामजद करते हुए चोरी का शक जताया था। इसी आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। अब मोंटी के भाई कृष्ण ने मुकदमे को फर्जी बताते हुए दरोगा पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। कृष्ण का आरोप है बुधवार रात नगर रेलवे स्टेशन से पुलिस ने उसके पिता कांछिद को पकड़कर चौकी में बंद कर दिया था।