केशव त्यागी, हापुड़। कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले में मुख्य स्नान के बाद घर लौट रहे युवकों ने कोतवाली क्षेत्र के नंगौला चौकी क्षेत्र में तीन राउंड फायरिंग कर दी। सरेराह फायरिंग की घटना से आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। घटना 24 नवंबर की बताई जा रही है।

अब इस घटना का वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। मामले में शुरुआत में हापुड़ और गाजियाबाद पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। अब कोतवाली नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले में मुख्य स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने घरों की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान कुछ युवक भी गंगा मेले से वापस गाजियाबाद के मोदीनगर जा रहे थे। आरोप है कि रास्ते में कोतवाली क्षेत्र के नंगौला चौकी क्षेत्र में युवकों ने अचानक तमंचे से तीन राउंड फायरिंग कर दी।

फायरिंग का वीडियो वायरल सड़क पर अचानक गोलियां चलने से आसपास मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। घटना के दौरान किसी व्यक्ति ने फायरिंग का वीडियो बना लिया। अब यह वीडियो प्रसारित होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है।

बताया जा रहा है कि घटना कोतवाली नगर के नंगौला चौकी क्षेत्र की है। हालांकि, घटना के बाद काफी समय तक हापुड़ और गाजियाबाद पुलिस के बीच घटनास्थल को लेकर सीमा विवाद बना रहा। दोनों जनपद की पुलिस के बीच असमंजस के चलते कार्रवाई में देरी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।