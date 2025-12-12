चोरों ने हापुड़ में कर गए लाखों का खेल... सबूत भी मिटाए, जमीन विवाद में चचेरे भाइयों ने कराई चोरी?

केशव त्यागी, हापुड़। बुधवार देर रात चोरों ने बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के उपैड़ा गांव में एक घर में बड़ी चोरी की। वे कैश, सोने-चांदी के गहने और कमरों में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग यूनिट भी चुरा ले गए। पीड़ित परिवार ने थाने में चोरी की लिखित शिकायत दी है। पीड़ित को शक है कि चोरी में उसके चचेरे भाई शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस रिपोर्ट में उपैड़ा गांव के महेंद्र सिंह के बेटे अनिल कुमार ने बताया कि 11 दिसंबर की शाम करीब 6:30 बजे वह और उनका पूरा परिवार मेरठ जिले के संघन गांव में अपने जीजा की बर्थडे पार्टी में गए थे। शुक्रवार सुबह करीब 9:15 बजे जब वह घर लौटे तो उन्होंने देखा कि पिछले गेट की खिड़की खुली हुई है। अंदर जाने पर पूरा घर अस्त-व्यस्त था। कमरों के दरवाजे खुले थे और अलमारी और बेड का सामान बिखरा हुआ था।