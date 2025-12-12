Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चोरों ने हापुड़ में कर गए लाखों का खेल... सबूत भी मिटाए, जमीन विवाद में चचेरे भाइयों ने कराई चोरी?

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 03:00 PM (IST)

    हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के उपैड़ा गांव में एक घर में बड़ी चोरी हुई, जिसमें चोर नकदी, सोने-चांदी के गहने और कैमरों की रिकॉर्डिंग यूनिट ले गए। पी ...और पढ़ें

    Hero Image

    हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के उपैड़ा गांव में एक घर में बड़ी चोरी हुई। जागरण

    केशव त्यागी, हापुड़। बुधवार देर रात चोरों ने बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के उपैड़ा गांव में एक घर में बड़ी चोरी की। वे कैश, सोने-चांदी के गहने और कमरों में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग यूनिट भी चुरा ले गए। पीड़ित परिवार ने थाने में चोरी की लिखित शिकायत दी है। पीड़ित को शक है कि चोरी में उसके चचेरे भाई शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस रिपोर्ट में उपैड़ा गांव के महेंद्र सिंह के बेटे अनिल कुमार ने बताया कि 11 दिसंबर की शाम करीब 6:30 बजे वह और उनका पूरा परिवार मेरठ जिले के संघन गांव में अपने जीजा की बर्थडे पार्टी में गए थे। शुक्रवार सुबह करीब 9:15 बजे जब वह घर लौटे तो उन्होंने देखा कि पिछले गेट की खिड़की खुली हुई है। अंदर जाने पर पूरा घर अस्त-व्यस्त था। कमरों के दरवाजे खुले थे और अलमारी और बेड का सामान बिखरा हुआ था।

    जांच में पता चला कि चोरों ने घर के सभी कमरों से 50,000 रुपये, लाखों रुपये के सोने-चांदी के गहने और DVR चुरा लिए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि यह चोरी उनके चचेरे भाइयों ने करवाई है। उनके साथ जमीन का विवाद काफी समय से कोर्ट में चल रहा है। बाबूगढ़ थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर मुनीश प्रताप चौहान ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरों की फुटेज देखी जा रही है। जल्द ही वारदात को सुलझा लिया जाएगा।