चोरों ने हापुड़ में कर गए लाखों का खेल... सबूत भी मिटाए, जमीन विवाद में चचेरे भाइयों ने कराई चोरी?
हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के उपैड़ा गांव में एक घर में बड़ी चोरी हुई, जिसमें चोर नकदी, सोने-चांदी के गहने और कैमरों की रिकॉर्डिंग यूनिट ले गए। पी ...और पढ़ें
केशव त्यागी, हापुड़। बुधवार देर रात चोरों ने बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के उपैड़ा गांव में एक घर में बड़ी चोरी की। वे कैश, सोने-चांदी के गहने और कमरों में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग यूनिट भी चुरा ले गए। पीड़ित परिवार ने थाने में चोरी की लिखित शिकायत दी है। पीड़ित को शक है कि चोरी में उसके चचेरे भाई शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस रिपोर्ट में उपैड़ा गांव के महेंद्र सिंह के बेटे अनिल कुमार ने बताया कि 11 दिसंबर की शाम करीब 6:30 बजे वह और उनका पूरा परिवार मेरठ जिले के संघन गांव में अपने जीजा की बर्थडे पार्टी में गए थे। शुक्रवार सुबह करीब 9:15 बजे जब वह घर लौटे तो उन्होंने देखा कि पिछले गेट की खिड़की खुली हुई है। अंदर जाने पर पूरा घर अस्त-व्यस्त था। कमरों के दरवाजे खुले थे और अलमारी और बेड का सामान बिखरा हुआ था।
जांच में पता चला कि चोरों ने घर के सभी कमरों से 50,000 रुपये, लाखों रुपये के सोने-चांदी के गहने और DVR चुरा लिए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि यह चोरी उनके चचेरे भाइयों ने करवाई है। उनके साथ जमीन का विवाद काफी समय से कोर्ट में चल रहा है। बाबूगढ़ थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर मुनीश प्रताप चौहान ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरों की फुटेज देखी जा रही है। जल्द ही वारदात को सुलझा लिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।