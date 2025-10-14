हापुड़ में कर्मचारी की पीट-पीटकर हत्या, इलाके में सनसनी

जागरण संवाददाता, हापुड़। देहात थाना क्षेत्र में एक युवक को घर से बुलाकर मारपीट कर घायल कर दिया और सड़क पर छोड़ दिया। राहगीरों ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान एक सर्राफा व्यापारी के कर्मचारी के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, एक ई-रिक्शा चालक ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान रेलवे रोड, जवाहर गंज निवासी 45 वर्षीय कमल वर्मा पुत्र सुंदरलाल वर्मा के रूप में हुई है। सुबह दो लोग उसके घर पहुंचे और जरूरी काम का बहाना बनाकर उसे अपने साथ ले गए।