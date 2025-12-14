हापुड़: बीमा राशि हड़पने के लिए कर दी पिता की हत्या, आरोपी बेटे के बाद फरार कार चालक भी चढ़ा पुलिस के हत्थे

जागरण, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)।अपने स्वजन का बीमा कराकर उनकी हत्या कर रकम हड़पने वाले मेरठ के गंगानगर के शनिदेव मंदिर के पास मवाना रोड एफ 501 मकान में रहने वाले विशाल कुमार को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब इस मामले में पुलिस ने वांछित चल रहे आरोपित कार चालक को भी गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

मेरठ के गंगानगर के शनिदेव मंदिर के पास मवाना रोड एफ 501 मकान में रहने वाले विशाल कुमार ने अपने पिता, मां एवं दो पत्नियों के नाम से अलग अलग समय पर बीमा कराए थे। इसमें बीमे की रकम हड़पने के लिए वह अपने स्वजन को दुर्घटना में मृत दर्शाकर रकम हड़प लेता था।

कार दुर्घटना में मौत दिखकर किया आवेदन इसी क्रम में उसने अपने पिता मुकेश सिंघल का करीब 39 करोड़ रुपये का बीमा कराया तथा 27 मार्च 2024 को अपने पिता की गढ़मुक्तेश्वर गंगा से वापस जाते समय कार दुर्घटना में मौत होना दर्शा दिया तथा बीमे के लिए आवेदन कर दिया। इस कार को मेरठ के थाना हस्तिनापुर के निडावली गांव के रहने वाले सुनील कुमार चला रहा था।

निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को जब क्लेम के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने इस मामले में अंदरूनी जांच शुरू कराई तो अस्पताल एवं विशाल द्वारा बताए गए घटनाक्रम में काफी अंतर आया। इसके बाद जांच आगे बढ़ी तो किश्त की रकम 12 से 15 लाख रुपये के बीच थी, जो विशाल की आमदनी से कई गुना अधिक थी।

इसमें विशाल ने अपने पिता मुकेश सिंघल की बीमा पालिसी आदित्य बिरला, बजाज एलियांज, एचडीएफसी एग्रो, मास लाइफ, टाटा एआइजी जनरल, टाटा एआइए लाइफ सहित कई अन्य बीमा कंपनी थी। इसकी कुल रकम 39 करोड़ रुपये बनती थी। फरार कार चालक भी गिरफ्तार इस मामले में जांच के बाद साक्ष्य एकत्र कर निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि संजय कुमार ने 24 सितंबर 2025 को हापुड़ एसपी के यहां प्रार्थना पत्र देकर विशाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विशाल को गिरफ्तार कर लिया था।