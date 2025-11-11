हापुड़ में SDM ने अवैध खनन पर की छापामारी, दो डंपर और एक बुलडोजर जब्त
हापुड़ के बहादुरगढ़ में एसडीएम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो डंपर और एक बुलडोजर जब्त किए। पलवाड़ा और पसवाड़ा गांव के बीच चल रहे अवैध खनन की सूचना पर यह छापेमारी की गई। एसडीएम श्रीराम यादव ने कहा कि बिना अनुमति के खनन नहीं होने दिया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
संवाद सहयोगी, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ के बहादुरगढ़ क्षेत्र के पलवाड़ा एवं पसवाड़ा गांव के बीच सोमवार की रात्रि चल रहे अवैध खनन के खिलाफ एसडीएम ने छापा मार कार्रवाई की है। इस दौरान दो डंपर एवं एक बुलडोजर को सीज करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया है।
तहसील क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर समय समय पर आवाज उठती रही है। इस तरह के कृत्य को रोकने के लिए प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में सोमवार की रात्रि एसडीएम श्रीराम यादव द्वारा पलवाड़ा एवं पसवाड़ा गांवों के बीच छापा मार कार्रवाई की गई। एसडीएम की गाड़ी को देख खनन करने वाले लोग मौके से फरार हो गए।
इसके बाद एसडीएम ने दो डंपर एवं बुलडोजर सीज करते हुए बहादुरगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया। एसडीएम श्रीराम यादव का कहना है कि बिना अनुमति के किसी भी सूरत में खनन नहीं होने दिया जाएगा।
