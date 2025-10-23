हापुड़ में गांव के जीजा-साले ने किया नातिन का अपहरण, तलाश में भटक रहा नाना
हापुड़ में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहाँ एक गांव में जीजा-साले की जोड़ी ने एक युवती का अपहरण कर लिया। बच्ची का नाना उसे ढूंढने के लिए बेताब है और हर संभव प्रयास कर रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, और बच्ची की सुरक्षित बरामदगी के लिए प्रयास जारी हैं।
जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर चौपला चौकी क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति की नातिन का एक युवक ने अपने जीजा संग मिलकर अपहरण कर लिया और फरार हो गया। संभावित जगहों पर तलाश के बाद युवती का कुछ पता नहीं चला है। अनहोनी की आशंका जता पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस व स्वजन युवती की तलाश में जुटे हैं।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में कुचेसर चौपला चौकी क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी पुत्री की बेटी पिछले करीब 12 वर्षों से उनके पास रह रही है। 15 अक्टूबर की रात करीब दो बजे नातिन संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई।
गांव के ही युवक ने किया अगवा
मामले की जानकारी पर पीड़ित व उसके स्वजन नातिन की तलाश में जुट गए। संभावित जगहों पर तलाश के बाद भी नातिन का कुछ पता नहीं चला। तलाश के दौरान पता चला कि गांव के ही विकास कुमार ने अपने जीजा के साथ मिलकर नातिन का अपहरण किया है।
पीड़ित ने आरोपियों के स्वजन से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अनहोनी की आशंका जताते हुए पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि तहरीर के आधार पर जीजा-साले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस युवती और आरोपितों की तलाश कर रही है। जल्द ही युवती को सकुशल बरामद आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
