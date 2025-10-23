हापुड़ में गांव के जीजा-साले ने किया नातिन का अपहरण, तलाश में भटक रहा नाना

जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर चौपला चौकी क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति की नातिन का एक युवक ने अपने जीजा संग मिलकर अपहरण कर लिया और फरार हो गया। संभावित जगहों पर तलाश के बाद युवती का कुछ पता नहीं चला है। अनहोनी की आशंका जता पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस व स्वजन युवती की तलाश में जुटे हैं।



पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में कुचेसर चौपला चौकी क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी पुत्री की बेटी पिछले करीब 12 वर्षों से उनके पास रह रही है। 15 अक्टूबर की रात करीब दो बजे नातिन संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई।