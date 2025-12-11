Language
    हापुड़ में बढ़ने लगा गंगा नदी का जलस्तर, घाट पर अफरा-तफरी का माहौल

    By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:07 PM (IST)

    हापुड़ के ब्रजघाट में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अफरा-तफरी मच गई। कालागढ़ नहर से पानी छोड़े जाने के कारण जलस्तर में वृद्धि हुई है। गंगा का जलस्तर 10 ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, हापुड़। तीर्थ नगरी ब्रजघाट में गंगा किनारे अनेक पुरोहित लोग पूजा पाठ आदि का कार्य करते हैं। बृहस्पतिवार (11 दिसंबर) की सुबह अचानक गंगाजल में वृद्धि होने से वहां अफरा-तफरी मच गई।

    गंगा का पानी वहां बने घाट में घुसने से पुरोहित परेशान हो गए। बता दें कि कालागढ़ नहर में पानी छोड़े जाने के बाद इन दिनों में आकर अक्सर गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो जाती है। वहीं, माघ मास में होने वाले स्नान को लेकर भी गंगाजल में वृद्धि की जाती है।

    वर्तमान में गंगा का जलस्तर 196.25 चल रहा था जो 10 सेंटीमीटर बढ़कर 196.35 हो गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से वहां काम करने वाले पुरोहितों को अपने सामान पीछे हटाने पड़ रहे हैं।