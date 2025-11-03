Language
    Hapur Crime: साले की नौकरी लगवाने के नाम पर जीजा से ठगे 2.10 लाख, सच्चाई जान उड़े होश

    By Kesav Tyagi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 11:48 AM (IST)

    हापुड़ के कोतवाली क्षेत्र में एक अधिवक्ता से साले की नौकरी लगवाने के नाम पर 2.10 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपित ने खुद को डीटीसी का अधिकारी बताकर फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिया। पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। एसपी के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    केशव त्यागी , हापुड़। दिल्ली परिवहन निगम में साले की नौकरी लगवाने के नाम पर एक आरोपित ने कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास संजय विहार कॉलोनी के जीजा से 2.10 लाख रुपये ठग लिए। आरोपित ने फर्जी नियुक्ति पत्र देकर न केवल रुपये हड़पे, बल्कि रुपये लौटाने पर हत्या और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी। मामले में एसपी के आदेश पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में अधिवक्ता पंकज सिंह ने बताया कि दिसंबर 2022 में उनकी मुलाकात थाना देहात क्षेत्र के मोहल्ला न्यू भीमनगर स्थित कबाड़ी वाली डेयरी के पास रहने वाले राजीव उर्फ राजू से हुई थी। आरोपित ने स्वयं को डीटीसी के दिल्ली गेट स्थित अंबेडकर टर्मिनल में अधिकारी बताया। उसने दावा किया कि वह कई लोगों की नौकरियां डीटीसी में लगवा चुका हैं।

    इस दावे को साबित करने के लिए उसने कई फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिखाए। जिसे असली समझकर पीड़ित को उस पर भरोसा हो गया। आरोपित ने पीड़ित को डीटीसी में लोअर डिवीजन क्लर्क (एलडीसी) पद पर भर्ती की बात कही और नौकरी लगवाने के लिए 2.10 लाख रुपये की मांग की।

    विश्वास में आकर पीड़ित ने अपने साले संजू की नौकरी लगवाने के लिए 1.60 लाख रुपये नकद और 50 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। आरोपित ने वादा किया कि जल्द ही नियुक्ति पत्र ला देगा। 30 जनवरी 2023 को उसने एक फर्जी नियुक्ति पत्र सौंपा, लेकिन विभाग से जांच करने पर उसकी सच्चाई का पता चला। इस पर पीड़ित ने रुपये लौटाने की मांग की। इस पर आरोपित ने टालमटोल की और कुछ समय मांगा। तय समय बीतने के बाद भी आरोपित ने रुपये वापस नहीं लौटाए।

    जब पीड़ित और उनका साला संजू आरोपित के घर पहुंचे, तो उसने अभद्रता की। विरोध पर गाली-गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गया। रुपये वापस मांगने पर झूठे मुकदमों में फंसाने और हत्या की धमकी दी। एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि मामले में नामजद आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। निष्पक्ष जांच कराकर आरोपित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।