आप जो नमकीन खा रहे हैं वो जहरीली तो नहीं? एक्सपायर बेसन से नमकीन बनाकर दिल्ली-नोएडा में सप्लाई; पेट-लीवर को खतरा

जागरण संवाददाता, हापुड़। दीपावली पर मिलावटखोरों के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच धौलाना इंडस्ट्रियल एरिया में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई ने चौंकाने वाला मामला उजागर किया है। यहां एक्सपायर बेसन से नमकीन तैयार कर दिल्ली-नोएडा तक सप्लाई किए जाने का मामला सामने आया।

देर रात साईं नाथ फूड्स पर छापेमारी कर टीम ने करीब सवा लाख रुपये कीमत का 1750 किलोग्राम बेसन सीज कर दिया। मौके से बेसन, नमकीन और हल्दी पाउडर के तीन नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। सवाल यह है कि एक्सपायर खाद्य सामग्री से तैयार नमकीन दो साल से लोगों की थाली तक पहुंच रही थी। इससे लोगों के पेट में संक्रमण बढ़ने और फूड प्वायजनिंग की आशंका ज्यादा रहती है। बेसन, नमकीन और हल्दी पाउडर के नमूने इकट्ठा किए कार्रवाई के दौरान टीम ने बेसन, नमकीन और हल्दी पाउडर के तीन नमूने भी संग्रहित किए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।

इस एक्सपायर बेसन का इस्तेमाल नमकीन बनाने में किया जा रहा था और तैयार उत्पाद की आपूर्ति दिल्ली-नोएडा के बाजारों तक की जा रही थी। यदि यह खाद्य सामग्री लंबे समय से बाजार में पहुंच रही थी तो बड़ी संख्या में लोग इसके सेवन से प्रभावित हो सकते हैं।