    बढ़ते कोहरे ने रोकी रेलवे की रफ्तार, हापुड़ स्टेशन पर देरी से पहुंच रहीं कई एक्सप्रेस ट्रेनें

    By Mukul Mishra Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बढ़ते कोहरे के कारण रेलवे की रफ्तार धीमी हो गई है। हापुड़ स्टेशन पर कई एक्सप्रेस ट्रेनें देरी से पहुंच रही हैं, जिससे यात्र ...और पढ़ें

    हापुड़ रेलवे स्टेशन पर छाया कोहरा। जागरण

    जागरण संवाददाता, हापुड़। ठंड बढ़ते ही लगातार कोहरा भी बढ़ रहा है। जिसके कारण ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर ठहरने वाली अधिकांश ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से पहुंच रही हैं। ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों को घंटों इंतजार कर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

    रेलवे स्टेशन पर आने वाली रानीखेत एक्सप्रेस रविवार को अपने निर्धारित समय से 34 मिनट देरी से पहुंची। वहीं काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से एक घंटा, अयोध्या एक्सप्रेस 28 मिनट, नौचंदी एक्सप्रेस 2.30 घंटे, सत्याग्रह एक्सप्रेस सवा घंटे, इंटरसिटी एक्सप्रेस 1.20 घंटे, पद्मावत एक्सप्रेस 2.20 घंटे, लोकनायक एक्सप्रेस 40 मिनट व आला हजरत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से एक घंटे देरी से रेलवे स्टेशन पर पहुंची।

    ऐसे में यात्रियों को ठंड में रेलवे स्टेशन पर इधर-उधर घूमकर अपना समय व्यतीत करना पड़ा। मुरादाबाद के सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि कोहरे के कारण ट्रेनें लेट हो रही हैं। प्रयास किया जा रहा है कि ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर ही गंतव्य तक पहुंचें। जल्द ही स्थिति में सुधार हो जाएगा।